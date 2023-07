Toruń. Terytorialsi podpisali umowę z Amerykanami. Wcześniej pokazali, co potrafią

- Podczas naszej współpracy w ostatnich latach, WOT bardzo się rozwinął. Żołnierze pokazali to podczas dzisiejszych ćwiczeń. Rozmawiałem z generałem Kliszem, dowódcą WOT, który opowiadał o tym, jak operują Wojska Obrony Terytorialnej na granicy polsko-białoruskiej. Jest to podobny sposób działania do naszego na granicy z Meksykiem. Są gotowi i wytrenowani do takich zadań - podkreśla gen. Boyd.