Toruńskie Centrum Szkolenia WOT nie zostanie zlikwidowane. Część szkoleń będzie przeniesiona do Grudziądza

- Centrum Szkolenia WOT w Toruniu rozpoczęło swoje funkcjonowanie w 2018 roku - mówił generał. - Nie mam wątpliwości, że to kluczowy element naszej struktury w budowaniu i utrzymaniu kompetencji i zdolności żołnierzy WOT. Priorytetowym zadaniem Centrum Szkolenia jest właśnie szkolenie, ale nie tylko żołnierzy z WOT, lecz też z wojsk operacyjnych. Centrum nadal dynamicznie się rozwija, przygotowuje żołnierzy do funkcji dowódczych i instruktorskich. Obecnie w portfolio toruńskiego Centrum jest ponad 40 różnorodnych szkoleń i kursów. Jest tu mnóstwo osób posiadających ogromne doświadczenie i wiedzę, dobrze wyszkolonych specjalistów. Nie mam wątpliwości, że z nowym komendantem Centrum dalej będzie się dynamicznie rozwijać i będzie silnym punktem naszej formacji.

Jeszcze we wrześniu minionego roku ówczesny dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Maciej Klisz, przy okazji przekazania dowodzenia płk. Przemysławowi Żukowskiemu w Centrum Szkolenia WOT w Toruniu przez płk. Edwarda Chyłę wychwalał to centrum.

W 2024 roku świadczenie 500+ zmienia się w 800+. Rodziny dzieci, którym ono się należy, będą miały do dyspozycji o 300 złotych więcej na każdą pociechę, co ma zrekompensować inflację w ostatnich…

"W dniu 22.01.2024 r p.o. dowódcy WOT gen. bryg. K. Stańczyk odwiedził CSWOT w Toruniu, gdzie spotkał się z żołnierzami i pracownikami cywilnymi wojska. Podczas spotkania poinformował wszystkich pracowników, że jednostka w Toruniu ulegnie rozwiązaniu do końca roku. Pod koniec 2023 roku w grudniu gen. przekierował środki przeznaczone na rozbudowę infrastruktury CSWOT na ul. Dobrzyńskiej na swoją jednostkę 8 K-PBOT. Dla nas wszystkich jest to szokująca informacja i niezrozumiała ze względu na fakt, iż poprzedni dowódcy WOT jasno określali potrzeby istnienia tej jednostki ze względu na pobliski poligon, gdzie wprowadzano Javeliny i Warmate. Jeszcze nie tak dawno byli u nas Amerykanie, a teraz mają nas rozwiązać. Dowódca CSWOT dostał od Ministra Obrony Narodowej nagrodę za osiągnięcia i teraz jednym cięciem ma być likwidacja jednostki. Ogólnie nastroje są fatalne."

O komentarz poprosiliśmy por. Krzysztofa Wójcika, oficera prasowego CSWOT w Toruniu. Jak nas zapewnił, nie ma żadnych planów zlikwidowania toruńskiej placówki. Część szkoleń zostanie przeniesiona do Grudziądza, gdzie WOT otrzymały dwa lata temu koszary, ale wynika to jedynie ze zwiększenia ich liczby. Toruńskie koszary w kompleksie pomiędzy ulicami Piastowską i Dobrzyńską w związku z rozwojem CSWOT "zrobiły się" za małe. Za nieprawdziwą uznał informację o przekierowaniu środków przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury CSWOT na inny cel, bo byłoby to technicznie niemożliwe.

Stowarzyszenie Osiedle Jar Toruń już po raz szósty przeprowadziło ankietę MY: JAR, w której zapytało mieszkańców o to, jak im się żyje w tej części Torunia i co chcieliby w niej zmienić.

Oto pełna treść wyjaśnień por. Krzysztofa Wójcika:

W dniu 22.01.2024 r. odbyło się spotkanie cz.p.o. D-cy WOT gen. bryg. Krzysztof Stańczyka z żołnierzami i pracownikami cywilnymi Centrum Szkolenia WOT w Toruniu, które miało na celu:

1. Podziękowanie za dotychczasowe zaangażowanie w służbę, rozwój zdolności WOT w obszarze szkolenia żołnierzy i kadr instruktorskich.

2. Ustosunkowanie się do pytań żołnierzy i pracowników CSWOT.

3. Zakomunikowanie o decyzji dowództwa WOT, o przeniesieniu części CSWOT realizującej szkolenie niekinetyczne i komendy CSWOT do Grudziądza, w celu poprawy warunków funkcjonowania CSWOT.

Nieprawdą jest, że CSWOT zostanie zlikwidowane. Zgodnie z planami rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej planowane jest rozwinięcie CSWOT na bazie istniejącego w Grudziądzu Ośrodka Szkolenia. Planowane jest przeniesienie wszystkich szkoleń niekinetycznych (szkolenie ratowników pola walki, obserwatorów ognia artylerii, kursów podoficerskich i oficerskich, itp.) oraz komendy CSWOT do Grudziądza. Natomiast szkolenia kinetyczne (szkolenie operatorów Warmate, operatorów ppk Javelin, itp.) pozostaną w gestii tej części CSWOT która pozostaje w Toruniu. Podyktowane jest to bliskością poligonu, na którym takie szkolenia są prowadzone prze CSWOT.

Uruchomienie części CSWOT odpowiedzialnej za szkolenia niekinetyczne w drugiej lokalizacji, w Grudziądzu poprawi także warunki socjalno-bytowe kadry dydaktycznej oraz osób szkolonych. Aktualnie CSWOT w kompleksie pomiędzy ulicami: Piastowską i Dobrzyńską zajmuje jeden budynek i nie ma możliwości pozyskania innych. Brakuje też w tym kompleksie hali sportowej, żeby kadra i pracownicy CSWOT oraz osoby przebywające na kursach mogły dbać o poprawę swojej sprawności fizycznej.

Reasumując podjęte decyzje dotyczące rozbudowy CSWOT o nową lokalizację w Grudziądzu wynikają z potrzeby poprawy funkcjonowania Centrum, oraz z konieczności rozwijanie w WOT nowych funkcjonalności, do których trzeba będzie szkolić żołnierzy.