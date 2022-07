Toruń. Wyniki naboru do szkół średnich. Które liceum było najbardziej oblegane przez uczniów?

Stres był, ale już po wszystkim

– To była moja wymarzona szkoła i klasa. Będę się uczyć na profilu turystycznym z rozszerzonym językiem angielskim, hiszpańskim i geografią. Bardzo się cieszę, że się udało. Jeszcze się zastanawiam, jak będzie w klasie, ale już widzę, że sporo znajomych się też dostało, więc się cieszę – mówi Lena. – Chętnych było około 40 osób, więc to raczej niewiele, ale też po teście wiedziałam już, że raczej się dostanę, bo dobrze mi poszedł – dodaje dziewczyna, która na ogłoszenie wyników rekrutacji przyszła z przyjaciółką, która już chodzi do „jedynki”.