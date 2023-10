Toruń za pół ceny już w najbliższy weekend. Gdzie najwięcej uda się zaoszczędzić?

Kupuj lokalnie, wspieraj Toruń

Kto dołączył do akcji i jakie są usługi?

Do 15 października usługodawcy mogli przystępować do akcji z rabatowymi propozycjami. W każdej edycji bierze udział ponad 150 różnego rodzaju firm, które obniżają ceny wybranych usług lub produktów o 50%. Można je poznać po wywieszonych w ich witrynach specjalnych plakatach, tak by mieszkańcy i turyści nie mieli problemu z rozpoznaniem miejsc, na Facebooku Toruń za pół ceny lub na stronie torunzapolceny.pl/oferta. My sprawdziliśmy, gdzie można zdobyć największe rabaty. Prezentujemy dla Was wybrane propozycje z tego co interesuje najbardziej – gastronomii, urody, zakupów i kultury.