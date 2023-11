Trwa jesienna ofensywa inwestycyjna w Toruniu. Co będzie można kupić?

Miasto przygotowało bogatą ofertę dla biznesu i osób prywatnych. W portfolio sprzedażowym są tereny dla deweloperów, duże działki pod usługi i produkcję, nieruchomości dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, ośrodek wypoczynkowy a także mieszkania i działki dla osób prywatnych.

Działki pod usługi, produkcję, składy lub magazyny? A może usługi lub budownictwo wielorodzinne? Albo gotowe mieszkania? Oferta miasta jest bardzo bogata.

3,5 hektara na Andersa i Poznańskiej w Toruniu

Ciekawa oferta terenów dla biznesu w lewobrzeżnej części Torunia. W rejonie ul. Andersa i Poznańskiej miasto ma dla inwestorów 3,5 ha pod usługi, produkcję i magazyny. W pobliżu autostrady A1 i węzła drogi ekspresowej S10 znajdują się działki dla dużych inwestorów i małych i średnich przedsiębiorstw. Przetargi odbędą się 24 listopada 2023. Dwie działki inwestycyjne znajdują się w rejonie ul Andersa. Łączna powierzchnia oferowanych tam nieruchomości to ponad 2 ha. Tereny są doskonałe skomunikowanie z DK nr 15 oraz drogą ekspresową S10. Warto dodać że w najbliższym czasie planowana jest budowa węzła, który połączy te tereny z trasą A1. Teren jest aktualnie niezabudowany, dojazd zaplanowano z dróg publicznych Józefa Nowaka i Karola Stamirowskiego oraz po gruntach docelowo przeznaczonych pod drogi wewnętrzne.

Na Poznańskiej również tutaj

Kolejne dwie działki inwestycyjne mają łączną powierzchnię 1,27 ha i znajdują się w rejonie ul. Poznańskiej. Nieruchomości te także są przeznaczone pod usługi, produkcję, składy lub magazyny. Teren przy ul. Poznańskiej 201-207 ma powierzchnię 0,55 ha, parcela przy Poznańskiej 209-211 ma 0,72 ha. Tereny także są dobrze skomunikowanie z DK nr 15 oraz drogą ekspresową S10 i planowanym węzłem łączącym te tereny z autostrada A1. Są niezabudowane i niezagospodarowane posiadają regularny kształt. Wszystkie nieruchomości stanowią obszar dawnego poligonu wojskowego. Działki są położone w sąsiedztwie Toruńskiego Parku Technologicznego Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Na działkach zlokalizowane są pozostałości wewnętrznego układu komunikacyjnego w postaci urządzonych dróg z płyt betonowych. Przetarg - 24 listopada 2023.

W centrum Torunia

Atrakcyjna nieruchomość jest też pod budownictwo wielorodzinne. Działkę pod blok na Przedmieściu Mokre będzie można kupić w przetargu 14 listopada 2023. Cena wywoławcza to 1,2 mln złotych. Teren dedykowany dla deweloperów znajduje się u zbiegu ulic Chrobrego i Batorego. Nieruchomość posiada regularny kształt, jest niezabudowana i niezagospodarowana. Przy granicy działki przepływa Struga Toruńska. Teren ma powierzchnię 0,099 ha. Decyzja o warunkach zabudowy przewiduje możliwość postawienia na nim budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług w poziomie parteru. Maksymalna wysokość nowej zabudowy została określona na 13 m.

Usługi na Świdnickiej

Ciekawa oferta inwestycyjna jest także w Strefie Inwestycyjno-Logistycznej Toruń Wschód. W rejonie ul. Świdnickiej miejscy planiści dedykowali dla biznesu ponad 5 ha. Przetargi odbędą się 21 listopada 2023. W ofercie są cztery działki o powierzchniach ok. 5 tys. m2 i nieruchomość o łącznej powierzchni ponad 3 ha. Przeznaczenie tych terenów to zabudowa usługowa. Działki są doskonałe skomunikowanie z DK nr 91, 15, 10, znajdują się bliskiej odległości od węzła autostrady A1. W bezpośrednim sąsiedztwie są już obiekty usługowo – produkcyjne, tereny wykorzystywane pod duże centra logistyczne.

Komu ośrodek wypoczynkowy?

Do portfolio sprzedażowego Torunia trafił też ośrodek wypoczynkowy w Borach Tucholskich . Nieruchomości należące do miasta znajdują się 100 m od linii brzegowej jeziora w miejscowości Ostrowite. Odległość do Czerska 8 km, do Chojnic – 37 km. Nieruchomości w całości położone są w granicach Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa letniskowa, mieszkaniowa jednorodzinna i las. Działki gminne zabudowane są dwoma pawilonami wypoczynkowymi wybudowanymi w latach 70 XX w., z wydzielonymi czterema niezależnymi zespołami pomieszczeń oraz budynkiem murowanym z wydzielonymi dwoma niezależnymi zespołami pomieszczeń. Przetarg - 12 grudnia 2023.

Zamieszkaj na Rudaku

W katalogu sprzedażowym Torunia znalazły się również cztery działki pod domy jednorodzinne przy ul. Osadniczej. Nieruchomości na Rudaku będzie można kupić w przetargu organizowanym 19 grudnia 2023. Teren o łącznej powierzchnio 0,65 ha przy ul. Osadniczej 22 B-D przeznaczony jest w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej - ulicy Osadniczej - poprzez drogę wewnętrzną. W pasie ulicy Osadniczej przebiegają sieci: energii elektrycznej, wodociągowej i gazowej.

Dom przy Forcie

23 listopada 2023 będzie można kupić od miasta działkę pod budowę domu przy Forcie XV Twierdzy Toruń. Parcela w lewobrzeżnej części miasta zostanie wystawiona na sprzedaż w przetargu, cenę wywoławczą ustalono na 580 000 zł. Nieruchomość znajduje się na Osiedlu Rudak, jest niezabudowana i niezagospodarowana. Porośnięta jest częściowo drzewami, co do których w planie wprowadzono nakaz ochrony, rozumiany jako zachowanie i wkomponowanie istniejącego zadrzewienia w zagospodarowanie terenu.

10 działek przy moście

Atrakcyjne tereny pod budownictwo jednorodzinne są na sprzedaż także w rejonie ulic Obrowska/Głogowska. W katalogu ofert inwestycyjnych jest 10 parceli o powierzchni od 500 m2 do 1326 m2. Nieruchomości zlokalizowane są południowo – wschodniej części miasta, atutem jest bliskość mostu drogowego im. Gen. Elżbiety Zawackiej i dobra komunikacja z prawobrzeżną częścią Torunia. W ul. Głogowskiej i Obrowskiej istnieje sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Nieruchomości położone są na osiedlu „Rudak B”, na obszarze o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Są intensywnie porośnięte drzewostanem. Przetargi na sprzedaż działek zaplanowano 28 i 29 listopada 2023 oraz 16 stycznia 2024.

Najpierw saperzy?

Dwie działki pod domy jednorodzinne na osiedlu Jar w Toruniu zostaną wystawione na sprzedaż 16 stycznia 2024. Sprzedawane będą nieruchomości przy ul. J. Heweliusza 43-61. To grunty o powierzchni 993 m2 do 1097 m2. Działki są położone w północnej części osiedla Jar, na obszarze aktualnie niezurbanizowanym i niezagospodarowanym. Tereny zlokalizowane są przy ul. Jana Heweliusza, która posiada status drogi publicznej, ale nie jest aktualne urządzona, a jedynie udrożniona, co zapewnia swobodny dostęp do nieruchomości. Działki znajdują się na terenach przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej i należy wziąć pod uwagę ewentualność wystąpienia na nich zagrożeń wynikających z pozostawienia przedmiotów i zanieczyszczeń pochodzenia wojskowego. Sugeruje się realizowanie robót ziemnych z zastosowaniem nadzoru saperskiego.

Po sąsiedzku na Heweliusza

Kolejne dwie parcele będzie można kupić na obszarze w rejonie ul. J. Heweliusza 25-39. Działki mają powierzchnię 1160 m2 i 1423 m2. Miejskie grunty będą licytowane w przetargu 16 stycznia 2024. Nieruchomości nie są w pełni uzbrojone w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (drogi i sieci) niezbędne do realizacji inwestycji budowlanych. W tym zakresie uruchomione zostały procesy inwestycyjne znajdujące się bądź na etapie projektowania lub uzyskiwania zezwoleń lub wykonawstwa: m.in. w ulicy Heweliusza została zrealizowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Działki są położone w północnej części osiedla Jar, na obszarze z dominującym udziałem roślinności leśnej i stepowej.

Szczegóły wszystkich ofert - na stronie Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

Mieszkania na starówce

12 grudnia 2023 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Grudziądzkiej 126 „B” o godz. 13 ruszą przetargi na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku położonym przy ul. Wielkie Garbary 17.

Lokal mieszkalny nr 3 jest usytuowany na III piętrze. Składa się z: kuchni, przedpokoju, 4 pokoi i wc o łącznej powierzchni 90,59 m2 oraz przynależnej piwnicy nr 3 o powierzchni 2,97 m2. Łączna powierzchnia lokalu nr 3 wraz z pomieszczeniem piwnicznym wynosi 93,56 m2. Lokal zajmuje powierzchnie usytuowane w budynku głównym oraz w oficynie (na tym samym poziomie), które stanowią jedną funkcjonalną całość. Wejście do lokalu możliwe wyłącznie z klatki schodowej usytuowanej w budynku głównym. Pokoje przechodnie, w jednym z pokoi wyjście na balkon z widokiem na Starówkę (ul. Królowej Jadwigi). Kuchnia ciemna bez okna. Stolarka okienna w lokalu – drewniana. Stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe drewniane – stare, drzwi wewnętrzne - płytowe i drewniane. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, brak ogrzewania c.o. (ogrzewanie miejscowe, 3 piece kaflowe w pokojach), instalacje są stare. Rzeczoznawca ocenił standard lokalu – do częściowego generalnego remontu (dotyczy to części lokalu usytuowanego w części oficynowej).

Lokal mieszkalny nr 4 jest usytuowany na IV piętrze (poddaszu). Składa się z: kuchni, 3 przedpokoi, 4 pokoi, łazienki i 2 wc o łącznej powierzchni 86,14 m2 oraz przynależnej piwnicy nr 4 o powierzchni 3,08 m2. Łączna powierzchnia lokalu nr 4 wraz z pomieszczeniem piwnicznym wynosi 89,22 m2. Lokal identycznie jak lokal nr 3 zajmuje powierzchnie usytuowane w budynku głównym oraz w oficynie, które stanowią jedną funkcjonalną całość. Wejście do lokalu możliwe wyłącznie z klatki schodowej usytuowanej w budynku głównym. Kuchnia oraz dwa pokoje przechodnie. Pokój usytuowany w części oficynowej w złym stanie – 2 śruby rzymskie na szerokości pomieszczenia (1 pod sufitem i 1 na wysokości posadzki). Okna w dwóch pokojach wychodzą na Starówkę. Stolarka okienna w lokalu – drewniana. Stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe drewniane, przeszklone – stare, drzwi wewnętrzne - płytowe i drewniane. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, brak ogrzewania c.o. (ogrzewanie częściowo miejscowe, częściowo etażowe, 2 piece kaflowe w pokojach, od jednego z pieców wyprowadzone 2 kaloryfery stalowe żeberkowe), instalacje są stare. Rzeczoznawca ocenił standard lokalu – do częściowego generalnego remontu (dotyczy to części lokalu usytuowanego w części oficynowej).

Szczegóły pod linkiem: >>>https://bip.torun.pl/zarzadzenie/55307/zarzadzenie-nr-257-2023<<<