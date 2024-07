Toruń. Zmarła Joanna Murawska, założycielka Muzeum Dom PRL-u

– Joannę poznałem w wakacje, kilka lat temu. Z córką poszedłem na dworzec Toruń Miasto pokazać pociągi. Przypadkiem trafiliśmy w to przecudne miejsce. Asia nas nie znała, widziała nas pierwszy raz, a przyjęła z takim sercem i otwartością, że był to bardzo duży dodatek do całej ekspozycji – napisał pan Paweł, jeden z odwiedzających Muzeum, który pomagał Joannie Murawskiej prowadzić media społecznościowe. – Joasiu, pilnuj nas tam z góry, bo Twój optymizm i podejście do ludzi to coś, czego wielu z nas nie ma. To coś, czego wielu z nas będzie bardzo brakowało.