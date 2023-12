Wigilia Miejska w Toruniu. Mieszkańcy spotkali się przy szopce betlejemskiej na Rynku Nowomiejskim

Moc świątecznych wrażeń na Rynku Nowomiejskim

Wigilia Miejska to już tradycja. Od wielu lat torunianie spotykają się przy szopce betlejemskiej na Rynku Nowomiejskim, by wspólnie świętować i przygotować się do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W tym roku Wigilia Miejska odbyła się w środę, 20 grudnia. Przybyło na nią wielu mieszkańców Torunia, którzy mogli skosztować tradycyjnych wigilijnych potraw. Barszcz lał się strumieniami, a gorące i pyszne pierogi rozpalały kubki smakowe . Posiłki były wydawane od godz. 15.30. Pół godziny później rozpoczęła się część oficjalna.

Upominki, atrakcje i bożonarodzeniowa aura

Nie tylko najmłodsi znaleźli prawdziwą uciechę w rozdawanych upominkach. Każdy, do kogo trafiła świąteczna paczka, nie krył zadowolenia. Być może dla wielu osób był to jedyny upominek, który otrzymają w tegoroczne święta, dlatego nic dziwnego, że emocje sięgały zenitu. Ducha świąt podtrzymywały także występy przygotowane przez harcerzy z ZHP Hufiec Toruń im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto wystąpiło trio artystyczne uczennic z I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu oraz Chór Corona Borealis. Torunianie usłyszeli zatem najbardziej znane świąteczne utwory w najróżniejszych aranżacjach.

Bezsprzeczną rozrywką w ten dzień stał się także Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy. Torunianie szukali tam prezentów i pamiątek z tego wyjątkowego wydarzenia. Była to już przedostatnia okazja do odwiedzin tegorocznego jarmarku. Mimo przygotowanych przez miasto bożonarodzeniowych pyszności, torunianie i turyści szukali ich również wśród jarmarkowych straganów. Kolejna szansa do odwiedzin za rok. Teraz wszyscy czekają na wieczory wigilijne we własnych domach.