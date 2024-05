Toruński Ekopatrol uratował lisa, który wpadł do studzienki kanalizacyjnej.

Lisie szczenię uratowane przez Ekopatrol

Dla mieszkańców Torunia los żadnego zwierzęcia nie jest obojętny. Pokazywali to już niejednokrotnie. Tym razem do toruńskiej Straży Miejskiej wpłynęło zawiadomienie o lisim szczenięciu, które wpadło do studzienki kanalizacyjnej. Funkcjonariusze Ekopatrolu od razu przystąpili do działania, udali się na miejsce wypadku i uratowali małego lisa. Trafił on do przychodni weterynaryjnej, gdzie lekarze weterynarii sprawdzili jego stan zdrowia.