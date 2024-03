Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej proponuje korektę rozkładu jazdy na Barbarkę

Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej skierował do Wydziału Gospodarki Komunalnej wniosek o skorygowanie rozkładu jazdy na linii autobusowej nr 31. Powodem zmiany godzin kursowania autobusu jest m.in. brak pasażerów kursujących o godz. 5.20.

Wniosek o (dobrą?) zmianę

Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Tilia, operatorem Szkoły Leśnej na Barbarce, skierował wniosek do Urzędu Miasta Torunia o korektę rozkładu jazdy linii autobusowej nr 31. Nowa oferta rozkładu, która została już przekazana do Wydziału Gospodarki Komunalnej, obejmuje skorygowanie godzin kursowania autobusu. Ma to pomóc w zachowaniu obecnej pracy przewozowej, ale tak, by nie generować dodatkowych kosztów, a także poprawić ofertę kursów nie tylko dla dwóch grup dzieci korzystających ze szkoły, lecz również dla turystów, spacerowiczów i miłośników przyrody na Barbarce. Nowy rozkład jazdy, jak zapewnia TKMKM, został stworzony na podstawie obecnych zadań linii nr 31 oraz z zachowaniem zasad dotyczących czasów przejazdów czy wypoczynku. Wnioskodawcy zwrócili także uwagę na fakt, że na Barbarce na koniec 2023 roku zameldowanych było wyłącznie 5 osób (zarówno na pobyt czasowy, jak i stały).

– Traktowanie tego miejsca jak dzielnicy mieszkaniowej i zapewnianie dojazdu do pracy na godzinę 6 jest bezzasadne. Proponujemy rozkład dopasowany do wypoczynku, zajęć dodatkowych i rekreacji z wyraźnym rozróżnieniem oferty pomiędzy dniem roboczym i wolnym, a także z dodatkowym, sezonowym kursem zapewniającym powrót z Barbarki w godzinach wieczornych – czytamy we wniosku skierowanym do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Co miałoby się zmienić w rozkładzie jazdy?

Linia nr 31 kursuje z przystanku Barbarka na przystanek Kolankowskiego i odwrotnie. Łącznie ma do przejechania 54 przystanki. Jest to jedna z najdłuższych linii miejskich, którą w dodatku jeździ sporo pasażerów, szczególnie w godzinach szczytu. Aktualnie pierwszy kurs z Barbarki rozpoczyna się o godz. 5.08, kolejne przypadają na godz. 7.08, 8.20, 11.20, 12.50, 14.28 oraz 16.08. Ostatni kurs odbywa się o godz. 17.58. W weekendy kursy natomiast odbywają się o godz. 8.13, 8.58, 10.28, 11.58, 13.28, 15.43, 17.13 oraz 18.43.

Propozycja korekty rozkładu jazdy nie wprowadza drastycznych zmian. Przesunięcia rozkładu różnią się o kilkanaście minut. To, co jest najpoważniejszą korektą, to usunięcie kursów o godz. 5.08 oraz 7.08. Dlaczego postanowiono zaproponować coś takiego? Jak tłumaczy TKMKM: – Autobus o godz. 5.08 wyjeżdża pusty z zajezdni i jedzie na Barbarkę. Zapełnienie kursu w trakcie badań – 0 pasażerów. Kurs o 7:08 - średnie zapełnienie w okresie badań wyniosło 2 osoby. Szkoła Tilia rozpoczyna pracę o godz.8.00. Pracownicy najchętniej dojeżdżaliby kursem na godzinę 8.00, jednak to zadanie na linii nr 31 jest porannym „bisem” i zjeżdża do zajezdni. Stąd, na chwilę obecną, proponujemy kurs o godz. 8.20 z możliwością korekty w przypadku zmian rozkładu linii 31

Po zaakceptowaniu takich zmian przez Wydział Gospodarki Komunalnej rozkład linii nr 31 na Barbarkę prezentowałby się w następujący sposób:

Od poniedziałku do piątku wyjazd o godz.:

8.20, 9.20, 11.20, 13.28, 14.28, 16.28, 17.58. W soboty, niedziele i święta wyjazd o godz.:

8.58, 10.28, 11.58, 13.28, 15.43, 17.13, 18.43, 20.13. Zwróciliśmy się z pytaniem do rzecznika prasowego Urzędu Miasta Torunia o to, czy wniosek Toruńskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej został przyjęty i czy w najbliższym czasie zostanie on rozpatrzony. – Fizycznie wniosku jeszcze nie mamy. Prawdopodobnie w najbliższych dniach dotrze do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Możemy już jednak zapewnić, że wniosek na pewno zostanie rozpatrzony i odpowiednio przeanalizowany – mówi Malwina Jeżewska, rzecznik prasowy UMT.

Udało nam się również porozmawiać z jednym z kierowców, którzy co jakiś czas obsługują linię nr 31. Czy rzeczywiście w godzinach porannych pasażerów nie widać?

– Tak, zdarza mi się jeździć tą linią. Jest to trasa dość długa, wyjazd jest wcześnie rano. Gdy zaczynam na Barbarce pasażerów o godzinie piątej za wielu nie widać. Przeważnie autobus jedzie pusty. Później dosiadają pierwsze osoby, ale to godzina bardzo wczesna. Z Barbarki więcej osób wyjeżdża raczej około godziny ósmej – mówi jeden z kierowców autobusów MZK. – To mogłaby być dobra zmiana, ale pewnie trzeba byłoby to dobrze przetestować.

