Brud na Rubinkowie. W Toruniu porzucone butelki, puszki i materace straszą mieszkańców [zdjęcia]

Miejsc tego typu w Toruniu odsłania się coraz więcej. Zgłosili się do nas także mieszkańcy ulicy Gagarina, gdzie pomiędzy blokami zauważono sterty śmieci oraz ubrania zawieszone na krzewie… I mieszkańcy Bydgoskiego Przedmieście zmagają się z takim problemem – nawet w okolicach Parku Miejskiego, gdzie przecież powinno się wypoczywać.

– Spacery w Toruniu to dramat, wszędzie walają się śmieci – opowiada pan Piotr, mieszkaniec, który do Torunia sprowadził się niedawno z Bydgoszczy. – Ludzie w ogóle nie dbają o porządek i to właśnie przez nich potem wszędzie zalegają śmieci. Powinniśmy jako społeczność bardziej edukować, mówić i zwracać uwagę sobie nawzajem. Może wtedy by się coś zmieniło… – dodaje. – Mam wrażenie, że Bydgoszcz akurat z porządkiem w mieście radzi sobie lepiej.