Toruński TBS: "Termin został zmarnowany przez pełnomocnika lokatorów Jaru". Chodzi o proces w sprawie podwyżek czynszów

W naszej publikacji dotyczącej startu procesu 14 lutego w Sądzie Rejonowym w Toruniu przytoczyliśmy słowa tego prawnika. "Termin zmarnowany. Czas stracony przez brak profesjonalizmu" - tak podsumował sytuację. Wskazując, że TTBS wniosło o przesłuchanie świadka w osobie Beaty Żółtowskiej, prezes TTBS. Było to niemożliwe, bo reprezentuje ona stronę pozwaną w procesie.

Spór między lokatorami z osiedla Jar a TTBS-em dotyczy wysokich podwyżek czynszów (wzrost o 37 proc.). Ponad 90 lokatorów z 74 mieszkań pozwało TTBS do sądu i domaga się uznania tych podwyżek za bezzasadne. Reprezentuje ich radca prawny Marcin Zatorski z Wrocławia.

TTBS: "Za ponad 44.000 zł zebrane od mieszkańców Jaru pełnomocnik powodów przygotował krótkie pismo, bez merytorycznych argumentów"

"Rozprawa rozpoczęła się od wniosku pełnomocnika powodów o odroczenie rozprawy, żeby mógł ustosunkować się do obszernej odpowiedzi na pozew. Termin został zmarnowany przez działanie pełnomocnika powodów, ponieważ odpowiedź na pozew otrzymał pół roku temu i zamiast niezwłocznie złożyć wniosek o zezwolenie na złożenie pisma przygotowawczego wyczekał do pierwszego posiedzenia. Choć z punktu widzenia pełnomocnika powodów, to przynajmniej miał okazję zrobić sobie własne zdjęcia na sądowym korytarzu.