Toruń. Jak zdobyć dobrego kucharza? Oto zarobki i bonusy, które proponują restauracje

Doświadczony kucharz z pasją to skarb każdej restauracji. W Toruniu rotacja personalna w gastronomii jest duża. Kończy się czas karnawału, a lokale znów licznie ogłaszają, że "kucharza zatrudnią". Zarobkami nie mogą konkurować z restauracjami w największych polskich miastach. Co zatem oferują kandydatom, by przyciągnąć ich do pracy? Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w lutym.