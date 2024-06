Toruńskie pierniki starają się o wpis. "Mówimy tu o zjawisku kulturowym"

Już od ponad pół roku trwają starania o dołączenie do listy toruńskiego piernika. Jeszcze w listopadzie odbyło się pierwsze spotkanie depozytariuszy naszych tradycji piernikarskich z udziałem muzealników, cukierników, przewodników turystycznych, czy przedsiębiorców, którzy w swojej działalności odwołują się do korzennych specjałów.

- Tradycja jest w Toruniu na tyle szeroka i różnorodna, w dodatku nigdy nie zniknęła z historii miasta, że chcemy pokazać, że jest ona punktem wyjścia do wielu inicjatyw. Toruński piernik to nie tylko piernik spożywczy, ale pewnym zjawisko, które ma szeroki zasięg. To również formy piernikarskie, snycerskie rzemiosło, branża turystyczna, gastronomiczna, instytucje kultury. Po wielu dywagacjach ustaliliśmy więc, że będziemy się starali o wpis kultury toruńskiego piernika rozumianej właśnie jako cały szereg zjawisk, w dodatku bardzo różnorodnych. Możemy tu umieścić i dawne tradycje piernikarskie sięgające średniowiecza, i zjawiska będące punktem wyjścia dla tego, co w piernikarstwie dzieje się dzisiaj. Toruński piernik jest na tyle szerokim i ważnym zjawiskiem nie tylko dla naszego miasta, ale dla Polski, że mówimy tu o zjawisku kulturowym. Nikt nie wyobraża sobie przyjechać do Torunia i nie spróbować pierników. Są też zwyczaje wręczania piernika, czy przywożenia go sobie z Torunia - to też ważne tradycje, które są kultywowane od pokoleń. Do tego dochodzi symbolika przedstawień piernikowych, same formy piernikarskie - wylicza Małgorzata Mikulska-Wernerowicz, kierownik i kustosz Dział Historii Toruńskiego Piernikarstwa w Muzeum Okręgowym w Toruniu.