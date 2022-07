Transport darów z Niemiec dla Ukraińców przyjechał do Torunia

Zobacz wideo: Tir załadowany po sufit wyjechał z Bydgoszczy do Lwowa

W piątek (8 lipca 2022 r.) przed południem do Torunia dotarł transport żywności z niemieckiego landu Saksonia-Anhalt, z którym nasz region utrzymuje bliższe, partnerskie relacje. Dary, które tu przyjechały, przeznaczone będą zarówno dla przebywających w naszym województwie uchodźców z Ukrainy, jak i do przekazania bezpośrednio do ogarniętej wojną Ukrainy. Dzień wcześniej tir z załadunkiem został uroczyście pożegnany przez premiera landu, dr. Reinera Haseloffa.