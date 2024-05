Trwa remont ulicy Łącznej w Toruniu. Pomoże on w lepszym skomunikowaniu lewobrzeża

Jakie prace są wykonywane?

- W ramach robót budowlanych trwających od lipca 2023 roku na całej długości rozbudowywanej drogi zlikwidowano kolizje z sieciami podziemnymi: energetyczną, gazową i telekomunikacyjną oraz wykonano kanalizację deszczową - mówi Agnieszka Kobus - Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. - Na kilku odcinkach drogi, o łącznej długości 1,4 kilometra, prowadzone są prace związane z konstrukcją jezdni. Na odcinku pół kilometra między ulicą Lilii Wodnych a skrzyżowaniem z ulicą Sitowia wykonano już roboty związane z budową warstwy bitumicznej. Na zachodnim kierunku - od Okólnej do Kniaziewicza - trwają z kolei prace związane z korytowaniem drogi i przygotowaniem do wykonania podbudowy z kruszywa.

Inwestycja za 16,5 miliona złotych

W ramach inwestycji ulica Łączna zyska jezdnię z dwoma pasami ruchu, chodnik i drogę rowerową. Na odcinku 1,4 kilometra powstanie zupełnie nowa infrastruktura drogowa z przystankami komunikacyjnymi, przebudowanymi skrzyżowaniami, zjazdami do posesji i nowym oświetleniem ulicznym. Koszt całej inwestycji to 16,5 miliona złotych, z czego połowa wydatków zostanie pokryta ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2024 roku.

Najdłużej na Szosie Okrężnej i Jarze

Jedna z inwestycji zdążyła się już zakończyć w ubiegłym roku. Chodzi o ulicę Łokietka na odcinku od Młynów Wiedzy do Zaułka Dworcowego.

W 2025 roku zostaną zakończone dwie największe inwestycje, czyli rozbudowa Szosy Okrężnej i budowa dróg na osiedlu Jar. Ta pierwsza zmieni się na odcinku prawie 780 metrów. Powstanie tu zupełnie nowy układ drogowy. M. in. do dyspozycji kierowców będą dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu i powstanie rondo turbinowe na skrzyżowaniu Szosy Okrężnej z ulicą Gagarina. Remont zakończy się w sierpniu 2025 roku, podobnie jak inwestycja na Jarze. Tam z kolei powstanie 1800 metrów nowych dróg. Rozbudowana zostanie ulica Strobanda na odcinku 510 m (od skrzyżowania z ul. Watzenrodego w kierunku zachodnim), z kolei ulica Watzenrodego zmieni się na odcinku od skrzyżowania z ul. Strobanda, w kierunku północnym, do ulicy Heweliusza. Powstanie tu nowa jezdnia wraz z przejazdem przez torowisko, zatoka autobusowa, chodnik, ścieżka rowerowa oraz wyniesione skrzyżowania. Przewiduje się także budowę 650-metrowego odcinka ul. Heweliusza (od nowego fragmentu ul. Watzenrodego w kierunku zachodnim, wokół pętli tramwajowej, aż do tzw. „drogi dojazdowej”).