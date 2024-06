Toruń. Koszary na Mickiewicza 1,5 roku po rewitalizacji. Remontu klatek nadal brak!

Połowiczna rewitalizacja w Toruniu

Rewitalizacja zatrzymana w połowie drogi - tak podsumować można sytuację należących do miasta dawnych koszar. Budynki na ul. Mickiewicza 146, 148 i 150 powstały w latach 1882-1884. To konstrukcje szkieletowe. Każdy ma długość 94 metrów. Należały do kompleksu koszarowego 4. Pułku Ułanów von Schmidta. W roku 2011 wpisano je do rejestru zabytków.