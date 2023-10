Umowa podpisana, powstanie koncepcja nowego mostu przez Wisłę w Toruniu

W poniedziałek 23 października w siedzibie Urzędu Miasta Torunia została podpisana umowa. Wykonawca zobowiązał się do tego, że do 23 lipca 2025 roku przygotowuje studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowe dla inwestycji i uzyska decyzję środowiskową.

- Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy powstanie kolejny most w Toruniu - przyznał prezydent miasta Michał Zaleski. - Będziemy musieli na to pozyskać pieniądze z zewnątrz. Jestem jednak przekonany, że ten trzeci most rozwiązałby problemy z przemieszczaniem się z lewobrzeża na prawobrzeże i odwrotnie przynajmniej na 50 lat.