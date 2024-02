Uwaga! Lepiej posprzątaj po pupilu w Toruniu, jeśli nie chcesz dostać grzywny!

Wraz ze zbliżającą się wiosną, na trawnikach i chodnikach odsłania się nie tylko coraz więcej zalegających śmieci i liści, ale także… psich odchodów. Problem ten zauważyła jedna z mieszkanek Osiedla Młodych, która każdego dnia spaceruje między blokami ze swoim psem.

Problem psich odchodów wciąż obecny

Każdego dnia wielu mieszkańców Torunia rusza do parków czy przemierza osiedlowe ścieżki z psami. Każdy właściciel pupila powinien więc poczuwać się do obowiązku posprzątania po nim, gdy zajdzie taka potrzeba. Niestety – wraz ze zbliżającą się wiosną, gdy znika śnieg i zalegające jesienne liście, w niektórych zakątkach miasta pojawia się spory problem – psie odchody, które szpecą przestrzeń. Jedna z mieszkanek Osiedla Młodych poinformowała nas, że z każdym dniem na osiedlu pozostałości po psach przybywa, co zdecydowanie zaburza przestrzeń i odbiera przyjemność ze spacerowania. – Dziwi mnie to, że ludzie nie potrafią sprzątać… Na osiedlu są specjalne śmietniki oznaczone, że właśnie tam można wyrzucać worki – opowiada jedna z mieszkanek i posiadaczka psa. – To nasza wspólna przestrzeń, o którą nie potrafimy zadbać. Rozumiem psy bezpańskie, ale ile razy widzę, że właściciel jest obok psa i nie posprząta!

Najwięcej „psich min” mieszkanka Osiedla Młodych wskazała w miniparku między wieżowcami przy ulicy Gałczyńskiego, gdzie niegdyś mieścił się cmentarz luterański. Znajduje się tam kilka ścieżek, które chętnie zwiedzają psy. Równie chętnie się tam załatwiają. – Trudno spokojnie tamtędy przejść, naprawdę – mówi mieszkanka osiedla. – A przecież niektóre psy są takie, że nawet się i w tym wytarzają, jeśli nie zostaną upilnowane! Strach je później myć.

Pouczenie czy kara grzywny?

Zgłosiliśmy się z pytaniem do toruńskiej Straży Miejskiej, by uzyskać opinię, co zrobić, gdy zauważymy, że właściciel nie sprząta po psie. Czy można to zgłosić do funkcjonariuszy?

– W ostatnich latach sytuacja nieco się poprawiła. Zgłoszeń w sprawach tego typu jest mniej, ale oczywiście wciąż je dostajemy. Trudno powiedzieć dokładnie, jak wiele było ich w zeszłym roku, ponieważ toruńska Straż Miejska przeprowadzała ponad tysiąc interwencji różnego typu związanych ze zwierzętami – informuje Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu.

Patrole Straży Miejskiej, które pojawiają się w mieście, monitorują zachowania właścicieli psów, a gdy zobaczą, że psie odchody są zostawiane, podchodzą do właściciela, by go pouczyć.

– Stosujemy pouczenia w pierwszej kolejności, lecz trzeba mieć na uwadze to, że według kodeksu wykroczeń, nieposprzątanie po pupilu może grozić karą grzywny w wysokości do 500 złotych – mówi Mirosław Bartulewicz. – Mieszkańcy Torunia zgłaszają do nas ten problem, nie tylko na dworze, ale zdarza się także, że psie odchody pojawiają się na klatkach schodowych. Sprzątanie po pupilu jest ważne, także z tego względu, że poprzez odchody roznosi się wiele pasożytów i chorób, takich jak choćby salmonella. Stwarza to zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i zwierząt, które mają w zwyczaju obwąchiwania wszystkiego, co pojawia się na ich drodze. Aby jeszcze bardziej uświadamiać problem „psich min” w niektórych miejscach w Toruniu zamontowano specjalne kosze na śmieci, które są odpowiednio oznaczone. Obowiązek oznaczenia tego typu koszy mają także spółdzielnie mieszkaniowe.

I choć w Toruniu nierzadko pojawiają się znaki o zakazie wstępu dla psów na tereny zielone, trudno jest zatrzymać czworonoga przed obwąchaniem terenu. Warto więc mieć przy sobie nawet zwykły foliowy woreczek, by usunąć pozostałość po psie. W sklepach zoologicznych można zakupić specjalne biodegradowalne woreczki oraz pojemnik na nie, który przypina się do smyczy.

Wideo iPolitycznie - Przemysław Czarnek