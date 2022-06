Używasz w kuchni pieprzu czarnego? Zobacz jak wpływa to na Twój organizm

Pieprz czarny jest jedną z najpopularniejszych przypraw w polskiej kuchni. Jest jedną z najstarszych i najbardziej lubianych przypraw pochodzących z Azji. Wietnam natomiast jest jego największym eksporterem. W polskiej kuchni pieprz czarny wykorzystywany jest jako przyprawa do wszelkich mięs, sosów, potraw z ryb, warzyw, sałatek, zup oraz przy produkcji wędlin i pasztetów.

Pieprz czarny to owoce niedojrzałe, które zostały poddane procesowi suszenia oraz fermentacji, dlatego bardzo często są one najmniejsze ze wszystkich kolorowych ziaren.