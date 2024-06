Vabank w "Epoce rocka". Tak było na koncercie orkiestry dętej z Torunia

Koncert w Toruniu: orkiestra dęta zagrała rocka

W niedzielę 16 czerwca orkiestra dęta Vabank Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu zaprezentowała się w koncercie "Epoka rocka". To kolejny dowód, że zespół ten przełamuje stereotyp orkiestry dętej.

Podczas koncertu Vabank zagrał przeboje takie jak "Biała armia”, "I Feel Good”, "Krakowski Spleen”, "Szklana pogoda”, "Wehikuł czasu”, "Life is Life”, "Smoke on the water”, "Słodkiego, miłego życia”, "Livin On a Prayer”, "Hi Fi superstar”, "Hot Stuff”. Zaaranżował je kapelmistrz orkiestry Waldemar Urbański.