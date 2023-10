W Arenie Toruń trwają targi DroneTech World Meeting 2023

DroneTech World Meeting odbywa się w Toruniu po raz ósmy. To wydarzenie poświęcone jest pojazdom, systemom bezzałogowym i autonomicznym, czyli potocznie dronom.

SPRAWDŹ: Które gry planszowe z Książnicy Kopernikańskiej cieszą się największym zainteresowaniem?

Od 8 lat każdego roku do Torunia zjeżdżają się twórcy i uczestnicy świata dronów, którzy spotykają się, by dzielić się swoimi doświadczeniami, rozmawiać o perspektywach rozwoju oraz szansach i zagrożeniach, jakie niesie ze sobą implementacja technologii bezzałogowych w biznesie, oraz bezpieczeństwie publicznym. To kompleksowe przedsięwzięcie składa się z sześciu elementów, które pomogą uczestnikom poznać dostępne na rynku rozwiązania techniczne oraz determinujące ich funkcjonowanie kwestie prawno-społeczne dzięki obecności ekspertów, dystrybutorów, innowatorów, przedstawicieli nauki i biznesu.

Bogaty wybór

W czwartek (12.10) i piątek (13.10) w Arenie Toruń odbywają się targi technologii bezzałogowych, konferencja biznesowo-naukowa, giełda kooperacyjna B2B, a także coś dla entuzjastów sportowych emocji, czyli mistrzostwa w wyścigach dronów. W strefie expo dostępne są dla uczestników ekspozycje rozmaitych rozwiązań technologicznych dedykowanych różnym branżom, wśród tych rozwiązań można zobaczyć nie tylko pojazdy latające, ale również drony jeżdżące, pływające, a także systemy antydronowe.

Transmisje na żywo

Prelekcje i panele dyskusyjne odbywające się na scenie głównej są transmitowane na żywo w języku polskim i angielskim na stronie internetowej organizatora.

Giełda Kooperacyjna B2B to wydarzenie typu Matchmaking, czyli szybki i łatwy sposób na poznanie potencjalnych partnerów do współpracy. Te prearanżowane spotkania za pośrednictwem specjalnej pozwalają na przygotowanie planu spotkań z przedstawicielami firm i instytucji z ok. 14 państw.

Inspiracja dla dzieci

DroneTech Race Cup to wydarzenie, które przyciąga nie tylko miłośników dronów, ale także rodziny i osoby ciekawe nowych technologii. To doskonała okazja, aby doświadczyć sportowych emocji zapewnianych przez rywalizację tandemów człowiek-dron i spędzić czas poznając fascynujący świat dronów. Dla dzieci i młodzieży to także inspiracja do eksploracji świata technologii i lotnictwa.

Poniżej znajdziecie galerię pełną zdjęć!

Organizatorem wydarzenia jest fundacja Instytut Wspierania Nowych Technologii.