Ścieżki rowerowe domagają się remontów. Czekamy na sygnały!

Prace na ścieżce z Torunia do Unisławia na odcinku Leszcz – Zamek Bierzgłowski są prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg odcinkami na całej szerokości ścieżki rowerowej. W ich ramach zostanie wymieniona nawierzchnia i usunięte przerosty korzeni niszczące nawierzchnię. W związku z pracami remontowymi ścieżka rowerowa na wyznaczonych odcinkach została wyłączona z ruchu. Rowerzyści muszą poruszać się jej poboczem.

Prace miały zostać zakończone w środę 11 października, ale zostały przedłużone.

- Podczas naprawy wyszło jeszcze kilka innych rzeczy do zrobienia, więc postanowiliśmy wykorzystać to, że wykonawca jest na miejscu, przedłużyć prace do końca tygodnia, a może nawet poniedziałku i poprawić stan ścieżki najlepiej, jak się da - mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Orłowski. - Ścieżka z Torunia do Unisławia to jest studnia bez dna. W tym roku wydaliśmy na nią 100 tysięcy złotych, przyszły rok zaczniemy pewnie też od remontu jej kolejnych odcinków. Niestety, część ścieżek na terenie naszego powiatu ma już 10 lat. Wówczas były inne, mniej trwałe technologie budowy, więc nic dziwnego, że ścieżki pękają lub się zapadają. Obecnie na bieżąco monitorujemy stan każdej z nich, usuwamy na przykład chwasty z okolic krawężników i wtedy "wychodzą" rzeczy do zrobienia. Z większych napraw w tym roku oprócz tej wspomnianej na odcinku Leszcz - Zamek Bierzgłowski mieliśmy dwie inwestycje w gminie Chełmża, na odcinkach Chełmża - Bielczyny i Chełmża - Browina.