W Toruniu znów działa darmowy warsztat dla mieszkańców. Zajrzeliśmy do "Majsterkowni"

Od października mieszkańcy Torunia znów mogą korzystać z darmowego warsztatu "Majsterkownia". Wcześniej punkt mieścił się przy ul. Podgórnej. Pomysłodawcy inicjatywy, po zakończeniu finansowania w ramach budżetu obywatelskiego, dzięki któremu miejsce powstało, byli jednak zmuszeni do zmiany lokalizacji. Dziś "Majsterkownia" działa w Centrum Aktywności Lokalnej "Willa z Pasją" przy ul. Grunwaldzkiej. I, jak się okazuje, cieszy się sporym zainteresowaniem torunian.

W Toruniu działa darmowy warsztat dla mieszkańców

Jedną z pomysłodawczyń "Majsterkowni" jest Dorota Korzeniewska z "Willi z Pasją". - Idea tego miejsca jest taka, żeby każdy mógł tu przyjść i samodzielnie skorzystać z narzędzi, zupełnie za darmo - wyjaśnia. - Tłumaczymy, jak co działa, pomagamy przy pracy, ale za nikogo jej nie zrobimy.

Na miejscu dostępnych jest mnóstwo narzędzi, których nie powstydziłaby się sprawna i dobrze wyposażona ekipa remontowa. Od podstawowych, niezbędnych do wykonania absolutnie podstawowych prac młotków, śrubokrętów czy wkrętarek po szlifierki, spawarki, ukośnice i inne piły.

"Majsterkownia" w Toruniu jest dla każdego i za darmo

- Przychodzi tu sporo osób, które chcą przeszlifować czy oczyścić z farb deski, przygotować różne elementy do zalania żywicą. Są też zainteresowani drukarką 3D. Wykonujemy tu raczej takie drobne prace na niewielkich materiałach, a także warsztaty tapicerskie - wymienia pani Marta.

Nad tym, by majsterkowicze po wizycie w "Willi z Pasją" nadal mogli nazywać się złotymi rączkami, czuwa Marta Iwicka. Opiekunka "Majsterkowni" ma wykształcenie tapicerskie i stolarskie. Przez kilka lat prowadziła warsztaty dla mieszkańców m.in. na toruńskiej Barbarce i własną pracownię tapicerską. Teraz pomaga torunianom w "Majsterkowni".

Nie tylko o majsterkowanie tutaj chodzi

Żeby skorzystać z "Majsterkowni" wielkiego doświadczenia z narzędziami zatem mieć nie trzeba, ale materiały czy papier ścierny warto ze sobą zabrać. O pomoc w obsłudze narzędzi martwić się nie trzeba. - Każdemu w razie potrzeby pomagamy w obsłudze narzędzi. Można przyjść i się nauczyć, jak co działa, ale same prace mieszkańcy wykonują samodzielnie - wyjaśnia opiekunka "Majsterkowni".

Prowadzące darmowy warsztat dodają, że służy on nie tylko do majsterkowania. - Od początku chcieliśmy, żeby to także miejsce dla lokalnej społeczności, gdzie można poznać ludzi i zintegrować się z lokalną społecznością - zwraca uwagę Dorota Korzeniewska.

Do "Majsterkowni" przy ul. Grunwaldzkiej 38 można przychodzić w poniedziałki w godzinach 17:00 - 19:00. Wcześniej warto zadzwonić i zapowiedzieć swoją wizytę z powodu ograniczonej ilości miejsca i sporego zainteresowania warsztatem. Szczegóły można znaleźć na Facebooku "Majsterkownia - bezpłatny warsztat dla mieszkanców Torunia" oraz na stronie www.willazpasja.pl.

