W Zespole Szkół Technicznych w Toruniu otwarto wirtualną strzelnicę

- To wszystko pokazuje, że niepokój narasta - powiedział prezydent. - I to, co powszechnie wiadomo – jeżeli chcesz mieć pokój, musisz się zbroić. W tym zbrojeniu najważniejsi są ludzie, ważne jest to, aby w kierunkach mundurowych kształcić młodych ludzi, z nadzieją, że do końca świata i jeden dzień dłużej nie będą musieli wziąć do ręki prawdziwej broni, ale też z pewnością, że gdyby nie daj Boże do tego doszło, będą potrafili to zrobić. Życzę młodym ludziom, aby ćwiczyli na tej strzelnicy swoje umiejętności, a panie i panów, którzy pracują w Zespole Szkół Technicznych proszę, aby pomagali młodym ludziom w zdobywaniu tych kwalifikacji, umiejętności obronnych.