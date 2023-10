Weekend w Toruniu. Masa atrakcji. Co czeka na mieszkańców w październikowe dni? Sprawdziliśmy! Katarzyna Kucharczyk

Kolejny październikowy weekend przed nami. W Toruniu dzieje się jak zawsze dużo. Rozpoczyna się Toruński Festiwal Słów, obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Drzewa. To nie jedyne atrakcje, które czekają na mieszkańców. Co jeszcze? Przygotowaliśmy dla Was pełen spis najciekawszych wydarzeń. Zapraszamy do lektury i wyboru zajęcia na weekend.