Więcej autobusów MZK z gmin Lubicz i Obrowo do Torunia. Co z Aleksandrowem i Ciechocinkiem?

Nowe linie z Torunia do Lubicza i Obrowa: oto ich trasy

- Dopięliśmy temat, więc mogę już oficjalnie ogłosić, że będziemy mieć dwie nowe linie, a dodatkowo ich uruchomienie powinno odciążyć popularną linię nr 115 – mówi wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz. - Na linii nr 123 rano będą trzy kursy, tak, by można było zdążyć do pracy w Toruniu na godziny 6.30, 7.30 i 9.30. Na popołudnie planujemy cztery kursy, ostatni około godziny 18.

Autobusy MZK z Torunia do gmin Lubicz i Obrowo: tyle linii jest obecnie

Autobusy MZK z Torunia do Aleksandrowa? Burmistrz ich chce

- Dosłownie nie mogę doczekać się uruchomienia tego połączenia - mówi burmistrz Aleksandrowa Kuj. - Po prostu tylu jest u nas chętnych uczniów, studentów i innych osób na dojazdy do Torunia. Będą mogli dotrzeć do centrum miasta. Musimy działać, bo na kolej coraz mniej możemy liczyć. Na dworcu w Aleksandrowie została likwidowana kasa biletowa Przewozów Regionalnych. Owszem, udało się wywalczyć biletomat, ale może uruchomienie połączenia autobusowego wpłynie na zmianę postawy u niektórych. Z kolei Toruń to solidny i pewny partner. Trzeba też pamiętać, że należymy do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Atrakcyjna dla pasażerów będzie też cena biletu.

Nowa linia autobusowa MZK z Torunia: czy będzie na niej Ciechocinek?

- Wstępnie się zdecydowaliśmy, ale jeszcze analizujemy zagrożenia, jakie mogą pojawić się po uruchomieniu kursów obsługiwanych przez toruński MZK - mówi Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka. - Stracimy wówczas połączenia obsługiwane przez firmę Arriva oraz spółkę Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy. Obie zapowiedziały ich likwidację. Poza tym do kursów Arrivy nie musimy dopłacać, a będziemy musieli do tych obsługiwanych przez MZK. Musimy też zapewnić kuracjuszom dojazd do dworca Toruń Główny, a mieszkańcom Ciechocinka do węzła przesiadkowego w alei św. Jana Pawła II. Stąd uczniowie będą mogli dotrzeć do toruńskich szkół. Poprosiliśmy więc przedstawicieli Torunia o ponowne przelicznie kosztów. Dokładną informację chcę też zaprezentować ciechocińskim radnym. W planach jest jeszcze spotkanie w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Połączenia obsługiwane przez toruński MZK mogą przecież poważnie zmienić sytuację komunikacyjną w całym powiecie aleksandrowskim.