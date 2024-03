Protest w Nowej Wsi: "Panie wójcie, posłuchaj, tego mostu to my nie chcemy"

Sanah wróciła do Torunia. W środę i czwartek odbędą się dwa koncerty w ramach nowej trasy koncertowej. Fani czekali na to wydarzenie już do dobrych kilku miesięcy. Bilety, mimo wysokich cen, rozeszły…

Protest w Nowej Wsi: "most ma powstać wbrew woli mieszkańców"

- Nowa Wieś od dziesięcioleci jest wskazywana jako sołectwo ekologiczno-osadnicze – mówi Beata Kujawa. - W miejscu, gdzie obecnie zamierza się zbudować potężny most, w przeszłości przewidywano jedynie mostek turystyczny podkreślający walory przyrodnicze sołectwa. Obecny wójt naszej gminy Marek Nicewicz, korzysta ze specjalnego przepisu, który nie respektuje zapisów planistycznych, czyli z tzw. specustawy drogowej i wbrew dotychczasowej polityce gminy oraz woli mieszkańców zamierza pobudować nowy most i skierować na niego ruch, także tirów, ze strefy przemysłowej po drugiej stronie rzeki, na nowe osiedle domów jednorodzinnych w naszym sołectwie. Od czterech lat trwa w Lubiczu konflikt w tej sprawie pomiędzy mieszkańcami a włodarzami. Nowa inwestycja ma rzekomo ma odciążyć drogę krajową nr 10, w rzeczywistości samochody z nowego mostu będą skierowane na istniejący na tej krajówce korek, czyli na skrzyżowanie ulic Warszawskiej z Komunalną w Lubiczu Górnym.

Protest w Nowej Wsi: wójt przekonuje, że most odkorkuje gminę

22 marca sąd we Wrocławiu oddalił w całości powództwo 593 lokatorów TBS, którzy domagali się uznania podwyżek czynszów za bezzasadne. W Toruniu lokatorzy z Jaru od roku walczą w to samo w sądzie. Na…

- Protestujące stowarzyszenie twierdzi, że plany Nowej Wsi nie uwzględniały budowy mostu, a my chcemy postawić wielki most, zagrażający przyrodzie, po którym będą jeździć tiry. To wszystko jest nieprawdą, co tłumaczyłem już wielokrotnie – mówi wójt Marek Nicewicz. - Na zebraniu sołeckim 20 marca w Nowej Wsi przedstawiłem prezentację dotyczącą mostu i omówiłem szereg wątpliwości.

Z wyjaśnień wójta Nicewicza wynika na przykład, że proponowaną przeprawą, a będzie to most płaski, będą mogły przemieszczać się jedynie samochody do 3,5 tony, czyli nie wjadą na niego tiry.