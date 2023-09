Wielka Nieszawka będzie miała nowy ośrodek zdrowia

Inwestycja w Wielkiej Nieszawce będzie skromniejsza niż planowano

Pierwsza to budowa Centrum Obsługi Mieszkańców, gdzie byłby Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego i Ośrodek Pomocy Społecznej. Obok miało powstać Centrum Społeczno-Kulturalne, w którym byłby ośrodek zdrowia oraz Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów z pracowniami do różnych terapii.

- Jak dotąd wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem – mówi Marcin Kropkowski, współwłaściciel firmy Bud-West. - Chcemy do końca roku doprowadzić obiekt do stanu surowego zamkniętego, tak aby w zimie wykonywać roboty wykończeniowe. Zgodnie z umową musimy zakończyć budowę w ciągu 14 miesięcy od podpisania umowy. Umowę podpisaliśmy w kwietniu 2023. czyli w czerwcu przyszłego roku wszystko ma być gotowe.

Na nową siedzibę Urzędu Gminy Wielka Nieszawka musi poczekać

Łącznie w obiekcie będzie 60 lokali, a przy nim 25 miejsc parkingowych, miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz stacja ładowania samochodów elektrycznych. - Ta inwestycja nie tylko przyczyni się do podniesienia atrakcyjności tej podtoruńskiej gminy, ale również do poprawy ochrony zdrowia i promocji zdrowia – mówił obecny podczas uroczystego wbijania łopat Przemysław Przybylski, przedstawiciel Mikołaja Bogdanowicza, wojewody kujawsko-pomorskiego. - Jestem przekonany, że doskonałe warunki pracy dla lekarzy czy rehabilitantów w nowym ośrodku spowodują poprawę dostępności mieszkańców do służby zdrowia. W imieniu wojewody gratuluję gminie pomysłu na tę inwestycję.

Jak nam powiedział wójt Krzysztof Czarnecki, Wielka Nieszawka nie rezygnuje także z budowy nowej siedziby Urzędu Gminy, który ma powstać tuż obok nowego ośrodka zdrowia.

- Składaliśmy wniosek do programu Polski Ład o dofinansowanie budowy nowego Urzędu Gminy, ale nie dostaliśmy na to pieniędzy – informuje wójt. - Miałem do wyboru albo ośrodek zdrowia, albo nowa siedziba. Co jest ważniejsze? Wyszło, że ośrodek. Nadal będziemy się jednak starali o pieniądze na nowy urząd. Co z tego wyjdzie, zobaczymy.