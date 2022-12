Wielkie plantacje marihuany pod Chełmżą. Aresztowana grupa organizatorów! To Kacper R. i inni z Chełmży

Boisko na Skarpie znów zadaszone. Co jeszcze nowego powstało na obiektach MOSiR?

Prokuratura: grupą przestępczą kierował Kacper R. z Chełmży

Jak przekazuje "Nowościom" prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu, w opisywanej sprawie zarzuty usłyszało 5 innych mężczyzn. To oni mieli plantacje zorganizować i to w sposób prawie perfekcyjny. Zadbali o lokalizację (tereny ukryte przy lesie), o nasiona, o podlewanie roślin, a nawet o kierowców, którzy dowozili "ogrodników" do pracy na plantacjach.