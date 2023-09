Wójt gminy Lubicz: "Za swoje słowa zapłaciłem wyrokiem skazującym"

Rozmowa z Markiem Nicewiczem, wójtem gminy Lubicz skazanym za pomówienie starosty toruńskiego Marka Olszewskiego, poprzednika w fotelu wójta i dwóch innych osób.

Wykonując wyrok skazujący musiał pan zwołać specjalną konferencję prasową i przeprosić pomówione osoby. Napisano nawet gdzieś, że został pan upokorzony. Czuje się pan tak?

Nie. Wyrok skazujący mnie za pomówienie w temacie kary nałożonej na Lubickie Wodociągi nie jest dla mnie upokorzeniem, a wręcz wzmocnieniem i motorem do kolejnych działań.

Czy nie uważa pan, że zbyt pochopnie oskarżył wtedy swojego poprzednika? Uległ pan panującej modzie, że wszystko co złe to poprzednicy.

Nie. Sąd przychylił się do stanowiska, że kara była za brak próbek i to jest niezaprzeczalne. Jednak w decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nakładającej na nas wielomilionową karę, napisano w sentencji: „W związku z wprowadzaniem ścieków do środowiska z oczyszczalni w Lubiczu.” Zaniedbania w gminnej oczyszczalni doprowadziły do protestu wędkarzy i przyrodników, którzy interweniowali w WIOŚ-u informując o „śmierdzącym problemie”. Pisały o tym również „Nowości”. Pracownicy Lubickich Wodociągów kilkukrotnie do 2018 r. zostali ukarani mandatami za przekroczenie norm określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Czyli jednak coś było na rzeczy. Cała infrastruktura techniczna lubickiej oczyszczalni była w fatalnym stanie technicznym. Obrazują to fotografie z tamtego okresu. W procesie bieżącego funkcjonowania oczyszczalni nie potrafiono zlecić i wyegzekwować właściwego poboru próbek co potwierdza wyrok sądu. Mając na uwadze powyższe, zdecydowałem wówczas o złożeniu zawiadomienia do Prokuratury i poinformowaniu mieszkańców o zaistniałej sytuacji.

Sąd udowodnił, że nie miał pan racji, czym zarazem podważył pańską wiarygodność, warto było?

Tak. Mam satysfakcję, że swoimi działaniami doprowadziłem do ostatecznego rozwiązania problemu. Oczyszczalnia została wyłączona z eksploatacji, a gminne ścieki płyną teraz bezpośrednio do oczyszczalni ścieków w Toruniu. Ja za swoje słowa zapłaciłem wyrokiem skazującym i „upokorzeniem”, jak napisała gazetka lokalna. Jednak do rzeki nie wpływa już nic z pomarańczowej rury, czego nie można było załatwić przez lata.

Odpowiedź Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego byłego wójta Gminy Lubicz

W związku z publikacją w dzienniku „Nowości” z dnia 11 września 2023 roku wywiadu z Markiem Nicewiczem wójtem gminy Lubicz pt. „Za swoje słowa zapłaciłem wyrokiem skazującym", który przeprowadził Redaktor Krzysztof Lietz proszę o publikację poniższego wyjaśnienia do tekstu. „Z wielkim zdziwieniem przeczytałem wywiad, którego „Nowościom” udzielił Marek Nicewicz. W rozmowie z Redaktorem Lietzem stwierdził, że dopuszczając się przestępstwa, co potwierdził sąd w dwóch instancjach, czuje się wzmocniony i zyskał motywację do dalszego działania. Zapoznając się z jego wypowiedziami, zastanawiam się tylko, do jakiego działania konkretnie? Dalszego łamania prawa? Pozwolę sobie przypomnieć z całą stanowczością – proces, w wyniku którego Marek Nicewicz został skazany nie dotyczył domniemanego zanieczyszczenia Drwęcy – nigdy nie było o tym mowy, nie dotyczył także złego sposobu pobierania próbek do badania. Wraz z innymi osobami pomówionymi przez obecnego wójta wytoczyliśmy proces za zniesławienie. Sąd w dwóch instancjach orzekł, że była to świadoma próba zmanipulowania opinii publicznej poprzez zdyskredytowanie osób pełniących mandat zaufania społecznego – samorządowca, radcy prawnego i pracownika samorządowego.

W wywiadzie dla „Nowości” rozmówca red. Lietza odpowiadając na pytanie, czy warto było wytoczyć proces, odpowiada twierdząco, tłumacząc że dzięki jego działaniom oczyszczalnia została wyłączona z obiegu. Ta odpowiedź jest niezgodna z prawdą i w mojej ocenie stanowi kolejną próbę manipulowania opinią publiczną, co tylko potwierdza, że w gminie Lubicz kampania samorządowa z roku 2018 nadal trwa i jest prowadzona zgodnie ze standardami niegodnymi samorządowca. Proces, w wyniku, którego Marek Nicewicz został skazany dotyczył pomówienia, że ścieki zostały spuszczane do Drwęcy – a to nie ma nic wspólnego z prawdą, co wielokrotnie w trakcie długiego procesu było wskazywane.

Wójt przyznaje, że nie czuję się wyrokiem sądu upokorzony – nie oceniam subiektywnych opinii i odczuć, ale odsyłam Państwa do uzasadnienia wyroku i zapewniam, że gdybym kiedykolwiek usłyszał podobny wyrok za swoje świadome działania to z czystej, ludzkiej przyzwoitości usunąłbym się z życia politycznego.

Jako mieszkaniec gminy Lubicz oczekiwałbym od Pana Nicewicza przekazywania prawdziwych informacji o stanie gminy – tonącej i zadłużonej na miliony złotych spółki ZUK, która miała uzdrowić gospodarkę komunalną na terenie gminy, a póki co to sama potrzebuje finansowego ratunku, przedszkola w Lubiczu Górnym, które wójt zbudować obiecał, a następnie pozyskane środki chciał przeznaczyć na inną inwestycję, czy katastrofalnego stanu finansów gminnych. Zaznaczam przy okazji, że zadłużenie nie jest, tak jak to wielokrotnie próbował mieszkańcom wmawiać pan wójt, pozostałością po poprzednikach, czego potwierdzenie znajdą Państwo w dokumentach. Chciałbym także podkreślić, że nazywanie jakiegokolwiek wydawnictwa z ugruntowaną na rynku pozycją „gazetką” odbieram jako elementarny brak szacunku i próbę wpływania na wolne, niezależne media. W swojej wypowiedzi Marek Nicewicz po raz kolejny insynuuje, że do Drwęcy spuszczano ścieki, sformułowanie „jednak coś było na rzeczy” to kolejne niemające nic wspólnego z prawdą pomówienie. Rozważam ponownie podjęcie kroków prawnych względem obecnego wójta gminy Lubicz”. Marek Olszewski

