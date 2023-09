Wokół Torunia. Stowarzyszenie 553 i historia gminy Łubianka

Dla mieszkańców

- Jestem w tej gminie osobą napływową, ale mieszkam tu już od 15 lat – mówi Radosław Kowalski. - Od dawna interesuje mnie historia mojej nowej, małej ojczyzny. Ciekawi mnie, jak ta gmina wyglądała 30, 50 czy 100 lat temu. Jak tu się mieszkało, żyło i pracowało. Co się zmieniło, a co jest takie, jak przed laty. Jako stowarzyszenie zrobiliśmy już dwa wydarzenia związane z historią linii kolejowej, teraz stworzyłem indywidualny projekt pod patronatem Stowarzyszenia 553. Na stronie „Gmina Łubianka – Retrospekcje” będę przybliżał historię naszej gminy w oparciu o stare dokumenty, wycinki prasowe, mapy czy zdjęcia. Będę bazował na tym, co znajdę w oficjalnych archiwach lub co kupię na portalach aukcyjnych, ale też liczę na współpracę mieszkańców, zwłaszcza tych z „dziada pradziada”. Już kilka dni po założeniu tej strony znalazły się osoby, które napisały do mnie o różnych ciekawostkach i faktach z przeszłości, które przesyłają stare zdjęcia rodzinne, co mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że to pomoże w poznaniu przeszłości naszej gminy jej nowym mieszkańcom, a tym „miejscowym” przypomni o wielu faktach z lat minionych.