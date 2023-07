Tak wygląda jedna z najpiękniejszych toruńskich kamienic pod koniec remontu. Zwiedziliśmy jej wnętrza

Remont kamienicy przy Bydgoskiej 50-52 trwa już trzeci rok. Termin zakończenia prac był kilkukrotnie przesuwany, do remontowej skarbonki trzeba było również dorzucić kilka milionów złotych. Bezczynność bywa bardzo kosztowna, a na remont ten należący do gminy budynek czekał długo. Kiedy jakieś 14 lat temu rozpoczynaliśmy batalię o reanimację zabytku, szacowane wydatki były niemal trzy razy niższe od ostatecznych, remont pochłonie bowiem 18 milionów 768 tysięcy złotych. Sporo dołożyła Unia Europejska.

Kiedy remont się zaczynał, były obawy, czy kamienica przetrzyma najbliższą zimę. Pochodzące z początku XX wieku dzieło berlińskich mistrzów secesji było w tragicznym stanie. Ściany groziły zawaleniem, a zdarzyły się przypadki, że grozić przestały i po prostu runęły. Remontowi przyglądaliśmy się z zewnątrz zastanawiając się, co z kamienicy toruńskiego budowniczego Konrada Schwartza zostanie. Na ścianach na szczęście pojawiły się odtworzone charakterystyczne dachówki. Nowa stolarka okienna już jednak różni się od oryginału. A co z wnętrzami? Klatka schodowa w części nr 50 była imponująca i przynajmniej do chwili, gdy budynek opuścili ostatni mieszkańcy, była nieźle zachowana. Nie było tam już pięknego witrażu, ale jego pozostałości zabezpieczyli konserwatorzy z UMK.