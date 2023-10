Wypadek na ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu. Są ranni, w tym dzieci

Do wypadku na ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu doszło w niedzielę 29 października kilka minut przed godziną 17.30.

Poważny wypadek na Żwirki i Wigury w Toruniu

- Pięć osób poszkodowanych zostało zabranych przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala, w tym dwoje dzieci - informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Na miejsce zderzenia na Żwirki i Wigury działały wszystkie służby. Oprócz policji i wspomnianego Zespołu Ratownictwa Medycznego do akcji ruszyły również zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Toruniu.

Policja apeluje o ostrożność na drogach jesienną porą

Policja apeluje o zachowanie ostrożności na drogach. Jesienią panują na nich trudne warunki. Przyczynia się do tego szybko zapadający zmierzch, mokra lub oblodzona nawierzchnia droga. To powoduje, że trudniej jest kierowcom hamować.

Weźmy pod uwagę to, że pogoda może być bardzo zmienna, dlatego dostosujmy prędkość do warunków jakie panują na drodze. Bardzo ważna jest zasada ograniczonego zaufania w stosunku do wszystkich uczestników ruchu drogowego - podkreśla Kamila Ogonowska z Zespołu Prasowego kujawsko-pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Policji.