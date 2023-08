Wyprawka szkolna 2023. Złóż wniosek, bo nie dostaniesz pieniędzy. 300 złotych w ramach Programu Dobry Start

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok szklony. Także w tym roku można otrzymać pieniądze na wyprawkę szkolną. Trzeba tylko złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Warto się pospieszyć, by mieć szanse na otrzymanie pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Po jakim terminie środki przepadną?

Tak jak w poprzednich latach, także w tym roku rodzice uczniów mogą liczyć na finansowe wsparcie w ramach programu Dobry Start. Uczeń na wyprawkę w roku szkolnym 2023/2024 otrzyma 300 złotych. W niektórych przypadkach kwota ta rośnie do 400 złotych jednorazowej zapomogi.

Wyprawka szkolna czyli program Dobry Start

Od kilku lat rodzice uczniów otrzymują 300 złotych na wyprawkę szkolną dla swoich pociech rozpoczynających nowy rok szkolny.

W założeniu pieniądze te mają wspomóc rodziców w zakupie akcesoriów potrzebnych do nauki. Wyprawka szkolna to wszystkie przedmioty, które niezbędne są uczniowi na początku nowego roku szkolnego m.in. plecak, piórnik, podręczniki, przybory szkolne itp. Dla rodziców, zwłaszcza jeśli mają więcej niż jedno dziecko w wieku szkolnym, jest to duże wsparcie. W ramach tego programu rodzice otrzymują 300 zł na dziecko w wieku szkolnym.

Dla kogo świadczenie?

Świadczenie w ramach programu Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – czytamy na stronie rządowej.

Wniosek o 300 plus. Kto może go złożyć?

Wniosek o przyznanie świadczenia Dobry start może złożyć:

ojciec lub matka ucznia,

opiekun prawny dziecka,

rodzic zastępczy,

pełnoletnia osoba ucząca się, jeżeli nie jest ona na utrzymaniu rodziców. Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe: przez portal PUE ZUS,

przez portal [email protected],

przez aplikację mZUS;

przez bankowość elektroniczną .

Konto na portalu PUE ZUS można założyć na stronie ZUS lub za pośrednictwem pracownika ZUS w oddziale.

Jak długo czeka się na pieniądze?

Jest jeszcze szansa na to, że osoby, które teraz składają wnioski otrzymają pieniądze jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Co prawda ZUS informuje, że na 300 złotych trzeba czekać dwa miesiące od momentu złożenia wniosku, jednak często na kontach środki są o wiele szybciej.

Wnioski można składać do 30 listopada.

Dla kogo 400 złotych?

Niektórzy uczniowie mogą otrzymać łącznie 400 zł. Na kwotę 400 zł składają się dwa świadczenia. Pierwsze świadczenie to Program Dobry Start na rok szkolny 2023/24. W tym roku szkolnym wynosi ono 300 zł. Drugie świadczenie wynoszące 100 zł to dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024. Dodatek ten otrzymają te rodziny, którym przyznano zasiłek rodzinny. Kwota 100 zł wypłacana jest jednorazowo. Termin na złożenie tego wniosku mija 31 października 2023 r.