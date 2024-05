Kolejna perła Bydgoskiego Przedmieścia trafiła do rejestru zabytków

Zanim jednak przy Rybakach 57 rozległ się pierwszy szkolny dzwonek, na korytarzach i klatce schodowej słychać było dzwonki do mieszkań. Kamienica powstała w 1901 roku z inicjatywy mistrza ślusarskiego Roberta Majewskiego. Można powiedzieć, że to nasz stary znajomy. Mieliśmy z nim do czynienia opisując kiedyś dzieje kamienicy przy ul. Mickiewicza 90 - to również był jego budynek. Od niego również w 1899 roku Konrad Schwartz kupił część działki przy Bydgoskiej 50-52, a następnie, po jej powiększeniu, przystąpił do budowy jednej z wizytówek Bydgoskiego Przedmieścia. Majewski był również właścicielem dość rozległych terenów na Rybakach.