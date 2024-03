Toruń. Finał bójki na targu. Przeprosiny i pieniądze dla radnego Karola Wojtasika

O co poszło? Najkrócej rzecz ujmując, o brak zgody tamtego dnia na handlowanie przez Piotra S. truskawkami. Kierownik targowiska i radny zarazem własną piersią oraz pięściami bronił praworządności. Warto tu zaznaczyć, że kupiec stwarzał problemy już wcześniej. Pod pismem do prezydenta miasta w jego sprawie podpisało się około 350 osób z targowiska.

Długi konflikt i wzajemne pozwy. Wreszcie: ugoda, przeprosiny i odszkodowanie

W miniony wtorek, 27 lutego, na łamach "Nowości" ukazały się przeprosiny Piotra S. Brzmiały tak:

"Przepraszam Karola Marię Wojtasika za to, że m.in. w dniu 10 czerwca 2021 roku na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Szosa Chełmińska 31 w Toruniu zachowałem się w sposób agresywny i wulgarny wobec Karola Marii Wojtasika, wszcząłem awanturę, naruszyłem nietykalność Karola Marii Wojtasika oraz groziłem mu. Szczerze żałuję i przepraszam za to, że wyrządziłem krzywdę Karolowi Marii Wojtasikowi i poderwałem zaufanie do jego osoby jako kierownika Targowiska Miejskiego".