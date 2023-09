„ZAŁOGA. Sztuka Ukrainy w czasie wojny”. Tę wystawę w CSW w Toruniu warto odwiedzić

Ukraińska sztuka w CSW: współpraca zaczęła się przed wojną

Ukraińska "ZAŁOGA" w Toruniu: ta sztuka dodaje energii i wiary

- Projekt "Załoga" zgromadził artystów, którzy przyczynili się do wzmocnienia ducha narodu ukraińskiego. Większość prezentowanych prac powstała w ciągu ostatniego roku, pomimo zniszczeń i chaosu, niepokoju i strachu. Pierwsza prezentacja projektu w Charkowie odbyła się po zmasowanym ataku rakietowym, kiedy miasto nie miało ogrzewania, elektryczności, wody.

Dla ukraińskiej publiczności, zwłaszcza w ranionych wojną miastach, projekty wystawiennicze odgrywają ważną rolę, dodają energii i wiary w przyszłość – odżywiają uczucia, które zostały unicestwione przez wojnę. W innych krajach ukraińska sztuka jest z kolei odbierana jako świadectwo wytrwałości ludzi – tworzy obraz przerażających wydarzeń naszych czasów, w których trzeba znaleźć siłę, by w nich żyć. Ludzie jednoczą się, by walczyć, pomagać i tworzyć. Nazwa projektu - "Załoga" - odnosi się do terminologii wojskowej, mówi o zjednoczeniu ludzi we wspólnym celu, gdzie każda jednostka jest niezbędna, gdzie każda jednostka jest częścią całości - wyjaśnia Nataliia Ivanova.