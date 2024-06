"Zastrzeż PESEL" już od 1 czerwca! Tak uchronisz się przed oszustwem! Gdzie mamy możliwość zastrzeżenia numeru PESEL? Oto instrukcja wideo! redpp

Nie ma żadnej wątpliwości, że regularnie wzrasta liczba osób, które padły ofiarą oszustwa wykorzystującego nasze dane osobowe - to już nie tylko oszustwo na wnuczka. Wśród nich niezwykle często wynika to z uzyskania dostępu do numeru PESEL. Jednak dbając o Twój bezpieczny PESEL, możesz zyskać pewność, że nawet jeśli wyciekną te wrażliwe dane, nie padniesz ofiarą oszustwa PESEL. Możesz to zrobić, jeśli uruchomisz proces zastrzegania tego numeru. Co istotne wraz z początkiem czerwca dochodzi do istotnej zmiany i obowiązku związanego z tym zastrzeganiem!