Zasypywanie podziałów? Raczej nie obędzie się bez awantury - przewiduje socjolog, prof. Radosław Sojak z UMK

Co te wybory nam powiedziały o Polakach?

Powiedziały, że pewna formuła uprawiania polityki po prawej stronie się wyczerpuje. Ale powiedziały też że miejsce na przekaz ostro lewicowy jest mniejszy niż się wcześniej wydawało, bo słaby wynik Lewicy jest dosyć symptomatyczny. Dzięki wyborom wiemy, że jesteśmy w gruncie rzeczy trochę mniej spolaryzowani, niż się wydawało, bo suma głosów, które zostały oddane na Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicję Obywatelską jest mniejsza niż w poprzednich wyborach. Stosunkowo duże poparcie dostały partie, które próbują się wyłamać z tego z tego duopolu. Pojawił się tez opór wobec tego sposobu uprawiania polityki, który zaprezentowały dwie 2 główne partie, traktują sporą część elektoratu jako osoby niezbyt rozgarnięte.

Donald Tusk jeszcze przed wyborami ślubował zakończenie wojny polsko-polskiej. Na ile to jest realne?

Myślę, że to jest nierealne. Podziały na poziomie interpersonalnym są dosyć głębokie . Żeby zacząć je zasypywać partie, które dojdą do władzy, musiałyby się musiałyby się sprzeniewierzyć podstawowej obietnicy, którą przez cały czas składały w ostatnich latach - że będą wypalać wszystko, co PiS-owskie do gołego korzenia. Jeżeli tak będzie - a mamy przecież do czynienia z partiami wygłodniałymi władzy - ciśnienie na ostre czystki będzie. Być może zasypywanie podziałów na zasadzie – przez pół roku czyścimy, a potem zakładamy knebel na media i udajemy, że jest jedność narodowa – można byłoby sobie wyobrazić. Taki scenariusz nie jest jednak możliwy z powodu czasu, jaki pozostał w kadencji prezydenta Dudy. Obecny układ polityczny i medialny sprawi jednak, że nie obędzie się bez awantury, a więc o łagodzeniu atmosfery i sklejaniu czegokolwiek trudno mówić.