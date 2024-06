Zawody Rowerkowe dla dzieci w Toruniu już w sobotę 15 czerwca pod Centrum Handlowym Kometa! Zapisz dziecko!

Wszystkie dzieci na rowerki

Zawody Rowerkowe to rekreacyjna akcja rowerowa skierowana do dzieci w wieki 3-11 lat. Jako organizatorzy wydarzenia chcemy, aby uczestnicy dobrze się bawili, spędzili czas ze swoimi bliskimi oraz pokochali aktywny wypoczynek. Zawody rowerkowe to nie tylko idealna okazja do zacieśniania więzów, lecz także wsparcie w propagowaniu postawy wzajemnej tolerancji, akceptacji oraz szacunku. W celu stworzenia równych szans wśród uczestników dzielimy ich na kategorie – chłopców oraz dziewczynki, a także na poszczególne grupy wiekowe. Co ważne, dzieci wystartują trójkami. Każde będzie zwycięzcą i wejdzie na podium, by odebrać pamiątkowy medal oraz dyplom. Wierzymy w zasady fair play!