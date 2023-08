Zjazd delegatów Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w Toruniu

Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę istnieje od 1989 roku. Skupia ludzi, którzy ucierpieli z rąk hitlerowskiego najeźdźcy. W czasie II wojny światowej do niewolniczej pracy na tereny III Rzeszy i do krajów przez nią okupowanych, deportowano trzy miliony Polaków. Liczby te nie obejmują prześladowań i represji, takich jak wypędzenie i przesiedlenia wojenne. Była to największa grupa osób w Europie. Stowarzyszenie skupiało 720 tysięcy członków - i było najliczniejszą organizacją w naszym kraju. Dziś pozostało ich kilkanaście tysięcy.