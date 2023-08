Toruń. Walka na benefity. Sklepy szukają pracowników i kuszą nawet dziesiątkami bonusów! Godne uwagi?

Sierpień oznacza w Toruniu prawdziwy wysyp ofert pracy w handlu. Tylko sieć Biedronka szuka pracowników do kilku sklepów w mieście, m.in. do tego przy ul. Szerokiej 22. Sieci handlowe rywalizują o kandydatów do pracy na polu benefitów, bo pensje oferują zbliżone.

"Ponad 20 benefitów dla ciebie i twojej rodziny" - tak kusi pracowników Biedronka. Sieć Rossmann kandydatom do pracy oferuje becikowe, wyprawkę szkolną i kolonie dla dzieci, a nawet... dostęp do Netflixa. Inne sieci handlowe nie odstają. To już prawdziwa rywalizacja na benefity!

W Toruniu bezrobocie jest rekordowo niskie kolejny już rok i rąk do pracy brakuje w wielu branżach. Jedną z nich jest handel. Sierpień oznacza prawdziwy wysyp ofert pracy w toruńskich sklepach. Kasjerom i sprzedawcom wielkie sieci handlowe oferują całkiem już przyzwoite wynagrodzenia i pensje. Są one jednak do siebie zbliżone. Rozkręca się zatem rywalizacja o kandydatów do pracy na innym polu - dodatkowych bonusów. Jakie konkretnie benefity proponują swoim pracownikom sklepy? Sprawdziliśmy.

Praca w Biedronce - "Ponad 20 benefitów dla ciebie i twoje rodziny"

Biedronka potrzebuje obecnie w Toruniu kasjerów i sprzedawców, w pełnym i częściowym wymiarze pracy, w naprawdę wielu sklepach. Ostatnie oferty pracy dotyczą np. ul. Szerokiej, Łódzkiej, Broniewskiego, Dziewulskiego, Turystycznej, a także Małej Nieszawki.

Ta sieć podkreśla w ogłoszeniach rekrutacyjnych, że pracownikowi oferuje "ponad 20 benefitów dla Ciebie i Twoje rodziny". Oczywiście, oprócz pensji, gwarantowanych w Biedronce podwyżek po roku i 3 latach pracy oraz premii.

Jakie to bonusy? Sieć wylicza: "zasilenia e-kodów na zakupy w Biedronce i Hebe (min. 3 razy w ciągu roku), dofinansowanie karty Multisport, wyjazdy wakacyjne dla dzieci pracowników, regularne badania profilaktyczne, wyprawki dla noworodków oraz wyprawki szkolne i wiele innych". Do tego sieć gwarantuje kandydatom 16 dniowe wdrożenie do pracy w sklepie z dedykowanym opiekunem, dostęp do platformy e-learningowej - ("80 tysięcy pracowników Biedronki może korzystać z platformy rozwojowej EduAkcja") oraz - uwaga - 1000 zł brutto za polecenie pracownika.

Praca w drogerii Rossmann - becikowe, kolonie, wyprawka, psycholog i Netflix

Pracowników w Toruniu szuka także siec drogeryjna Rossmann. I ona rywalizuje o kandydatów do pracy na bonusowym polu. W ogłoszeniu dotyczącym pracy dla kasjera w sklepie przy ul. Grudziądzkiej kusi tak. "Wyjątkowe benefity: rodzinne wyjazdy, wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach życiowych, Klub Zwierzaka – Pet Help, Pakiet Kultura z dostępem do topowych platform jak NETFLIX, Empik Go, becikowe, kolonie, wyprawka szkolna".

Sieć zapewnia, że to nie wszystkie bonusy. Po więcej szczegółów odsyła na stronę internetową. Sprawdzamy, co jeszcze ma w ofercie. I znajdujemy np. pożyczki na preferencyjnych warunkach na zakup czy remont mieszkania, 7-dniowe pobyty dla rodzin z pracownikami w domkach firmowych nad morzem, w górach lub na Mazurach, zabawy karnawałowe dla dzieci, paczki świąteczne... Poza tym sieć kusi darmowym dostęp do platformy językowej e-tutor dla pracowników i jego bliskich bliskich (języki angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski) oraz "największym w Polsce, firmowym programem rozwoju pasji – windsurfing, snowboard, nurkowanie, skutery wodne, latanie dronem, wyprawy górskie i wiele innych".

Praca w Jysk - rabaty i domki w Danii na urlop

Jysk to kolejna sieć, która szuka pracowników. Przy okazji rekrutacji do sklepu w Toruniu firma zdradziła, co dokładnie oferuje sprzedawcom. Pensja podstawowa może nie robi wrażenia - to 4,2 tys. zł brutto. Do tego jednak jest system premiowania oparty na wynikach sprzedażowych.

A benefity? To np. finansowe świadczenia świąteczne, wolna Wigilia, prywatna opieka medyczna, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego NNW, a także "atrakcyjna oferta wynajmu domków letniskowych w Danii". Poza tym sieć zapewnia pracownikom 20 proc. rabatu pracowniczego na zakup produktów we wszystkich sklepach JYSK i spółkach Lars Larsen Group. Jysk kusi jeszcze finansowymi nagrodami jubileuszowymi oraz "wewnętrznymi konkursami z atrakcyjnymi nagrodami". Kandydatów do pracy zapewnia, że daje możliwość rozwoju w oparciu o jasną ścieżkę kariery – 80 procent stanowisk kierowniczych obejmują pracownicy z awansów wewnętrznych. Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

Jak z zagranicznymi sieciami konkurują polskie? Oto, co oferują Polomarket i Torimpex

Polomarket to największa polska sieć marketów. W Toruniu obecnie bardzo potrzebuje pracowników. Ogłoszenia dotyczą np. sklepów przy ul. Mickiewicza, Gagarina (zarówno tego pod numerem 34B, jak i 152), Konstytucji 3 Maja. W niektórych z tych placówek wakatów jest po kilka.

Czy Polomarket oferuje coś więcej niż pensja i premia? Zapewnia, że tak. Wylicza w anonsach: pracowniczą kartę rabatową, pakiet socjalny (m.in. bony świąteczne, wyprawki dla pierwszoklasistów, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe) oraz dodatek motywacyjny. Typowo toruńska siec handlowa natomiast to Torimpex. I ona także szuka teraz pracowników. Kasjerom oferuje: "Wolne wszystkie niedziele, wynagrodzenie 3600 zł brutto plus premia regulaminowa i premia uznaniowa, pakiet medyczny, dodatkowe ubezpieczenie na życie i świadczenia socjalne". Zapewnia też, że dostosowuje lokalizację sklepu do miejsca zamieszkania. WAŻNE. Benefity oczami pracowników - nie zawsze jesteśmy zadowoleni z tych, które dostajemy Według raportu Pracuj.pl “Benefity oczami pracowników” 69 proc. badanych otrzymuje w swojej pracy przynajmniej jedno świadczenie pozapłacowe. Najczęściej oferowanym benefitem jest opieka medyczna, natomiast drugie miejsce zajmuje karta sportowa. Kolejne miejsce zajmują dofinansowania szkoleń i urlopów.

Pracownicy natomiast najbardziej doceniają te benefity, które pozwalają im zaoszczędzić pieniądze. Najbardziej pożądanym świadczeniem pozapłacowym jest opieka medyczna (58 proc. respondentów). Drugim- dofinansowanie szkoleń (35 proc.). Na trzecim miejscu znalazło się dofinansowanie urlopów. Karta sportowa znalazła się na czwartym miejscu i jest atrakcyjna tylko dla 29 proc. ankietowanych. Na ostatnim miejscu znalazło się dofinansowanie nauki języków obcych.