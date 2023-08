Wizyta Ambasadora USA w Toruniu. Spotkanie z torunianami pod Kopernikiem

Powitany przez tłum Wizyta ambasadora Stanów Zjednoczonych w Toruniu zaskoczyła wielu torunian oraz turystów, którzy w czwartkowe popołudnie (10.08.2023) byli obecni pod pomnikiem Kopernika. Wraz z prezydentem miasta, Michałem Zaleskim, Brzezinski pojawił się najpierw pod pomnikiem, gdzie bardzo pozytywnie powitał go zgromadzony tłum, co wyłącznie pokazało, jak wyjątkowym wydarzeniem jest wizytacja ambasadora USA.

Zacieśnianie stosunków polsko-amerykańskich Już od samego początku Brzezinski podkreślał, że zaszczytem jest pobyt w Toruniu, dziękując przy tym za gościnność. Nie to jednak było głównym tematem. Ambasador USA zapewniał, że stosunki polsko-amerykańskie jeszcze nigdy nie były silniejsze. Oprócz złożenia wizyty u amerykańskich i polskich żołnierzy stacjonujących w Toruniu Brzezinski ma w planach przyjrzeć się lokalnej historii, zwiedzając muzea i spacerując między staromiejskimi murami. W taki też sposób zakończyło się krótkie spotkanie pod Kopernikiem – Brzezinski wraz z Zaleskim udali się w kierunku bulwarów. Zanim jednak do tego doszło, sam prezydent Torunia przyznał, że goszczenie ambasadora jest niezwykłym wydarzeniem, które musi być uhonorowane regionalnymi przysmakami oraz poznaniem kultury.

Polska jest bezpieczna – podkreślał Brzezinski

Trudna sytuacja za naszą wschodnią granicą nie umknęła uwadze Brzezinskiego. Ambasador kilkukrotnie zapewnił, że Polska jest bezpieczna – i mówił to jako przedstawiciel prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joego Bidena. A to dzięki stacjonującym i współpracującym ze sobą amerykańskim wojskowym oraz polskim żołnierzom, z których jest bardzo dumny. Wszystko to sprawia, że stosunki polsko-amerykańskie są jeszcze intensywniejsze i silniejsze. Wizytacja przebiegła w przyjaznej atmosferze, a ambasadorowi uśmiech nie schodził z twarzy.