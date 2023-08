Wybuch gazu w Chełmży. Dwie osoby trafiły do szpitala. Ich stan jest ciężki

Wybuch gazu w domu w Chełmży

- W akcji bierze udział sześć zastępów straży pożarnej - mówiła mł. bryg. Aleksandra Starowicz rzecznik prasowa Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Dwie osoby zostały poszkodowane i zabrane przez ZRM do szpitala.

Na miejscu działały zastępy PSP i OSP: Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z JRG w Chełmży, JRG nr 1, OSP KSRG Kończewice, OSP KSRG Skąpe, Ochotnicza Straż Pożarna w Łubiance, OSP Grzegorz.

Do wybuchu gazu doszło w Chełmży przy ulicy Wodnej Nadesłane

Na miejscu obecni byli również: st. bryg. Robert Wiśniewski Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz bryg. Sławomir Grudziński Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu, a także grupy operacyjne KM PSP Toruń i Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

Aktualizacja:

Jak podaje PAP dwie osoby, które trafiły do szpitala są w ciężkim stanie. Oficer prasowy KM PSP w Toruniu kpt. Przemysław Baniecki, który był na miejscu, przekazał PAP, że doszło do zawalenia części budynku, a zniszczenia są bardzo duże. Nie chciał przesądzać o przyczynie wybuchu, bo to ustali policyjne śledztwo. Pierwsze informacje mówiły jednak o wybuchu gazu.