Toruń. Tak wyglądają kulisy renowacji słynnego panneau Stefana Knappa z Auli UMK

Po piaskowaniu, miejsca, które były skorodowane, są zabezpieczane chemicznie, a następnie malowane. - Myślę, że ten etap, mimo, że jest najbardziej artystyczny i trudniejszy technicznie, będzie szedł nam szybciej. Studenci są niesamowicie zdolni, co już pokazali na ćwiczeniach, więc myślę, że prace pójdą sprawnie - zapewnia wykładowczyni.

Do scaleń kolorystycznych wykorzystywane będą żywice syntetyczne. Podczas renowacji studenci muszą nanieść na elementy kompozycji dokładnie taki sam kolor, jak ten, którym pięćdziesiąt lat temu pokrył ją Stefan Knapp.

- Tu już naprawdę trzeba mieć talent. To kwestia szukania kolorów i mieszania barwników. Niektóre kolory są łatwe do znalezienia, a inne mniej. Na pewno problematyczne będą przejścia między kolorami. Knapp używał do tego aerografu i rozpylał farbę z odpowiedniej odległości. My musimy to imitować ręcznie, bo w tym przypadku zastosowanie tej techniki po raz drugi jest niemożliwe. To na pewno będzie duże wyzwanie - podkreśla dr Zaręba.