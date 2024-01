Żłobek przy Strzałowej. Rodzice nie mogą dostać się do placówki, by zabrać rzeczy dzieci

Rodzice mają związane ręce

Niepokojące wieści płynące ze żłobka przy ul. Strzałowej w Toruniu pojawiają się każdego dnia. Rodzice są coraz bardziej zaniepokojeni sprawą z dwóch przyczyn – z obecną właścicielką placówki kontaktu brak, co skutkuje również tym, że nie mogą wejść do placówki, by zabrać rzeczy swoich dzieci.

Sytuacja ta rodzi wiele problemów dla rodziców. I bynajmniej nie chodzi tu o brak możliwości odbioru pozostawionych rzeczy. Wiele dzieci zostało bez opieki, którą zapewniał im do końca roku żłobek przy ul. Strzałowej. Rodzice mają związane ręce. Ci, którzy mogli, wzięli urlopy, ale spora część z nich nie miała takiej możliwości. Trudno jest także zapisać dziecko do innych żłobków. Nawet jeśli są miejsca w innych placówkach, najczęściej znajdują się one w innych rejonach miasta, co staje się komplikacją.