Żłobek przy ul. Strzałowej w Toruniu wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych!

Żłobek przy strzałowej wypisany z rejestru. Jaki jest powód?

Zmiana właściciela żłobka przy ul. Strzałowej w Toruniu pod koniec ubiegłego roku stała się niemałym skandalem, ponieważ z dnia na dzień znacząco wzrosły opłaty, a wszelkie formalności nie zostały odpowiednio dopełnione. Przez dwa dni żłobek nie funkcjonował w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. W dodatku skrócono godziny otwarcia żłobka czy zmieniono jadłospis, który nie nadawał się dla takich malców. Rodzice podopiecznych wystosowali niemal od razu pismo do prezydenta z prośbą o interwencję, a także zawiadomili Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. Dzieci natomiast ze żłobka zostały natychmiastowo wypisane.

Sprawa żłobka szybko spotkała się z negatywną opinią publiczną. Zareagował także radny miasta Torunia, Piotr Lenkiewicz, który skierował sprawę do prokuratury, a także wystąpił z wnioskiem do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej o wynik przeprowadzonej kontroli w placówce. Niepokojąca okazała się postać jednego z pracowników kuchenno-gospodarczych z uwagi na treści, które zamieszczał w internecie. To głównie z jego powodu zaczęto podejmować coraz radykalniejsze działania.