Zmiany na przystankach autobusowych w Toruniu. Wiele peronów będzie przystępniejszych

Zmiany na przystankach w Toruniu: do końca czerwca

Zmiany na peronach autobusowych w Toruniu zaplanowano na pierwsze półrocze 2024.

- Do końca czerwca miasto przebuduje 27 peronów autobusowych. Chodzi o to, aby były one bardziej dostępne dla osób mających problemy z poruszaniem się. Ułatwią im to wyprofilowane krawężniki, umożliwiające bliski podjazd autobusów - wyjaśnia Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Na 27 peronach autobusowych wymalowane zostaną tzw. pasy uwagi. Zamontowane zostaną płytki ostrzegawcze dla osób niewidomych - przy przejściach dla pieszych. Pojawią się też nowe wiaty przystankowe.