Znane marki w Toruniu szukają do pracy na produkcji! Kogo konkretnie i ile płacą? Oferty na maj 2024

Od 5 do 7 tys. zł brutto oferuje forma Welwet w Toruniu pracownikowi produkcji, który będzie operatorem drukarki fleksograficznej. Doświadczenie? Nie jest wymagane. A praca jest "od zaraz" - jak ogłasza pracodawca.

Ręce do pracy potrzebne - Welwet, Uni-Kat. Ile płacą? g

Welwet to marka z Torunia dobrze znana w kraju. Zakład działa od 1990 roku, a specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju worków - papierowych, jutowych, paszowych, "szytych na miarę", big-bagów. Firma ma swoja produkcję przy ul. Na Zapleczu w Toruniu.

Wiosną ofert pracy na toruńskim rynku pracy nie brakuje. Czy są atrakcyjne? To już bywa dyskusyjne. Oto najciekawsze propozycje pracy z zarobkami - z zakładów produkcyjnych, ale także Straży…

Kogo Welwet szuka do pracy w maju? Między innymi operatora drukarki fleksograficznej na produkcji. Doświadczenie? nie jest konieczne. Wymagane są: pracowitość, rzetelność i sumienne podejście do obowiązków. "Z uwagi na fizyczny charakter pracy (czasami trzeba przewieźć lub przenieść coś cięższego) ogłoszenie kierowane jest do mężczyzn o przynajmniej przeciętnej sprawności fizycznej. Mile widziany status ucznia, studenta" - zaznacza jednak firma.