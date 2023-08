Zniknij bez śladu. Nowy niebezpieczny trend wśród młodzieży

Od kilku dni w internecie można natknąć się na wiele ostrzeżeń przed kolejnym niebezpiecznym trendem wśród nastolatków – „48 hours challenge. Zniknij bez śladu” staje się coraz popularniejszy zarówno w Polsce, jak i w Europie. Policja ostrzega spotem. Rodzice coraz bardziej zaniepokojeni.

48 hours challenge. Zniknij bez śladu znowu popularny W ostatnim czasie coraz częściej na portalach społecznościowych wyświetlają się ostrzeżenia o panującym wśród dzieci i młodzieży wyzwaniem – „48 hours challenge. Zniknij bez śladu”. W krajach Zachodu szybko zyskał popularność. Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy trend pojawia się wśród internautów. Co parę miesięcy jest on odświeżany, powodując kolejne zaginięcia. Po wpisaniu w aplikacji TikTok frazę „48 hours challenge” pojawia się wiele filmików (głównie zza granicy), na których nastolatkowie m.in. pokazują pierwsze kroki ucieczki, jak uciec bezszelestnie oraz dzielą się poradami, co na nią zabrać. Wiele filmików jest niby w formie żartu, lecz może nieść za sobą ogromne konsekwencje.

O co chodzi w trendzie? Młodzież jest w stanie zrobić wiele, by choć na chwilę zaistnieć w internecie. Nie myśląc o konsekwencjach, podejmują wyzwanie. Zasady nie są trudne. Wystarczy zniknąć z domu na co najmniej 48 godzin, nie zostawiając za sobą żadnych wskazówek, które naprowadzą na nich rodziców i służby. A im sprawa zrobi się głośniejsza, tym więcej punktów zbiera uciekinier.

Coraz więcej świadomych rodziców Dzięki sile mediów społecznościowych informacja o panującym wśród młodzieży trendzie dociera do dużego grona dorosłych. Oni, zabierając głos, nierzadko wyrażają dezaprobatę, próbują uświadamiać najmłodszych, lecz apel wysyłają głównie do reszty rodziców, by ci sprawdzili, co w internecie interesuje ich dzieci – zwłaszcza że ich dopiero co kształtująca się psychika niekoniecznie potrafi podejść krytycznie do tego, co widzi. A młodzieńczy bunt i chęć zaszalenia również robią swoje. Rozmowy z najmłodszymi są ważne i potrafią zmienić wiele, dlatego nie należy ich unikać.

Niepokojący polski hasztag #uciekamyzdomu Wśród polskich hasztagów znajduje się #uciekamyzdomu. Ma on ponad milion wyświetleń! Znajduje się pod nim mnóstwo filmików, na których dostrzega się często dzieci i młodzież. Część z nich może wydawać się żartobliwa, zwłaszcza że widnieją tam napisy typu: uciekamy z domu, bo mama nie kupiła nam biletów na koncert lub czy w dzieciństwie również chcieliście uciec z domu? Zamieszczane są tam również bardziej niepokojące treści. Napisy w stylu: uciekamy z domu na serio, uciekamy z domu z powodu agresji lub 3. dzień ucieczki z domu.

Fala zaginięć w Polsce Na policyjnych stronach pojawia się coraz więcej ogłoszeń o zaginięciu nastolatków w różnym wieku. Trwają poszukiwania m.in. 16-letniego Krzysztofa z woj. mazowieckiego, 15-letniej Wiktorii z woj. łódzkiego, 15-letniego Jakuba z woj. zachodniopomorskiego. Przykładem może też być zaginięcie 11-letniej Wiktorii z Sosnowca, które miało miejsce na początku sierpnia br. Potencjalnych zagrożeń jest wiele. Policja apeluje o wzmożoną czujność wśród rodziców. Powstał nawet specjalny spot, który można zobaczyć na kanale na YouTube KWP Bydgoszcz. Do tej pory w Toruniu nie odnotowano żadnych przypadków zaginięć.

Jakie trendy panowały już wcześniej i na co wciąż należy uważać? Już wcześniej głośno było o innych wyzwaniach, które zdobyły ogromną popularność wśród młodzieży. Niebieskiego Wieloryba prowadzącego do samobójstw wielu rozpamiętuje do dziś. Na co jeszcze należy uważać? Policja ostrzega m.in. przed: Ogniową Wróżką – treść wyzwania, które przekazuje postać wróżki, brzmi: „O północy, gdy wszyscy już zasną, wstań z łóżka, okrąż swój pokój 3 razy i wypowiedz magiczne słowa: Alfey, daj mi siłę. Idź do kuchni, ale po cichu, aby nikt cię nie zauważył, bo magia słów zniknie… Włącz na kuchence gazowej wszystkie cztery palniki. Nie podpalaj ich, chyba nie chcesz się oparzyć? Wtedy idź spokojnie spać. Magia gazu przyjdzie do ciebie i wciągniesz ją z oddechem w czasie snu. Rano po przebudzeniu powiedz: Dziękuję Alfeya, stałam się wróżką”.

Pass Out – wyzwanie polegające na doprowadzeniu do zemdlenia przez niedotlenienie. Podczas kucania należy wziąć kilka płytkich wdechów i wstrzymać powietrze, dopóki nie wystąpi omdlenie. Ultimate Selfie – wyzwanie, by zrobić sobie selfie w nietypowym i niebezpiecznym miejscu, np. na dachu wieżowca bądź tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Należy opublikować je w internecie, pokazując bliskie spotkanie ze śmiercią. Fire Challenge – wyzwanie polega na oblaniu części ciała środkiem łatwopalnym i podpaleniu go. Chilli Challenge – wyzwanie polega na rozkrojeniu chilli i potarciu nim oczu. Może być przeprowadzany grupowo. Momo Challenge – wyzwanie polega na dodaniu do komunikatorów MOMO, strasznie wyglądającej zabawki, która z początku jest bardzo miła, lecz po czasie wysyła groźby, a nawet i zmusza do robienia trudnych i niebezpiecznych rzeczy.